La UD Ourense recibe al duro Gran Peña

La Unión Deportiva Ourense se enfrenta esta tarde a un reto muy importante y a la par complicado. A las 17.30 horas los rojillos reciben en el Municipal de Oira al Gran Peña Celta C en un partido que se antoja vital para los intereses de ambos equipos.

Los de Jorge de Dios ocupan la cuarta plaza de la clasificación en puestos de play-off con 33 puntos, tan solo dos por encima de la zona tranquila de la tabla que ocupa el Rápido de Bouzas con 31, mientras que el filial del Celta de Vigo se presenta como segundo de la tabla con 44, a dos de un Bergantiños que a día de hoy tiene el ascenso directo garantizado.

El interés de la parroquia local es volver a sumar de tres después de tan solo haber sido capaz de conseguir tres de los doce puntos en los últimos cuatro partidos, porque precisamente la derrota contra el Rápido de Bouzas fue un desenlace negativo después de tres empates consecutivos sin goles, así que la cita está marcada en rojo en el calendario.

Pero en el mismo color subrayan desde Vigo el encuentro porque el Celta C no pierde un partido desde octubre. Fue ante el Alondras convirtiéndose en la única derrota que sufrieron en toda la temporada, una cifra que no quieren aumentar esta tarde en Ourense .

Echando la vista atrás , en el partido de ida en Barreiros, visitantes de anfitriones rubricaron 1-1, pero de aquella dinámica poco se ve en las filas de los unionistas que quieren devolverle a su afición la alegría y la confianza manteniéndolos en puestos de play-off con una gran victoria.