José Antonio “Cohete” Suárez llegaba a Ourense como líder de la clasificación del Supercampeonato de España de Rallies con 84 puntos, a los que quería seguir sumando con una victoria en el Rally de Ourense. Y lo consiguió. En su Skoda Fabia Rally2 Evo logró dominar la prueba desde el shakedown, en Pereiro de Aguiar en la mañana del viernes, hasta coronarse en la tarde de ayer en el parque de San Lázaro.

La jornada del viernes terminó con el plato fuerte del programa, el tramo urbano, nocturno, espectáculo desde la Jefatura de la Policía Local hasta Concepción Arenal, pasando por el Puente del Milenio. Apenas dos kilómetros de gran expectación para los amantes del motor, por ser poco habitual este tipo de tramos en este deporte.

Suárez, que se había llevado todos los tramos del día, no arriesgó por el asfaltado de la capital y en su lugar los más rápidos por las calles de la ciudad fueron los pilotos Iván Ares y Surhayen Pernía. El primero completó la primera pasada en 1.28.7, mientras que Pernía lo hizo en 1.26.0. A pesar de ello, el asturiano acabó el primer día como líder, seguido de cerca por su compatriota, también de Pravia, Diego Ruiloba a 29.7 segundos.

Pero, si tras la jornada del viernes ‘Cohete Suárez’ presumía de los mejores resultados, el asturiano no decepcionó en la segunda etapa, la vivida ayer con inicio en el Concello de Barbadás a las 10.30 horas, un momento en el que el calor ourensano ya se hacía notar, pero nada en comparación a la tarde anterior por lo que el de Pravia aprovechó para mantener la distancia. 6.05.9 fue el resultado que persiguió Ruiloba a tan solo 3.1 segundos y Solans a 3.9, mientras que Ares incrementaba la distancia con 7 segundos.

Tras los 10 kilómetros de Barbadás, fue el turno de los 13.24 kilómetros de A Merca- Celanova donde Suárez firmó el segundo scratch del día, Rubiloba se alejaba en seis segundos, Solans en 6.6 con respecto a Suárez y Javier Pardo, el mejor ourensano, a 11.4 segundos, superando, con todo, a Iván Ares.

Se llegaba así el último tramo de la mañana, el paso más largo de la prueba: 23.5 kilómetros entre Cartelle y Toén. Suárez dominaba con 13.52, perseguido de Ruiloba a 8.5 segundos, mientras que Solans se caía de la tercera plaza tras sufrir una salida de carretera que provocaba un retraso de minuto y medio en su cronómetro personal, lo que le dio la tercera plaza a Iván Ares a 11.5 segundos.

Y tras la pausa para recuperar energías con la comida llegó el TC Plus en Barbadás en la hora de mayor calor, a las 14.50. Pero la importancia clasificatoria pesaba por encima de cualquier factor externo, puesto que los tres mejores en esta pasada sumarían puntos extra para la clasificación general, un premio nada desdeñable en una prueba tan competida. Así, fue Solans quien puso más carne en el asador para recuperarse de la pérdida de tiempo de la última prueba de la mañana, y lo hizo por todo lo alto, superando en 35 centésimas al líder del Rally de Ourense, ‘Cohete Suárez’. El de Matadepera firmó un tiempo de 6.08.706 ante el 6.09.062 del asturiano. El podio del tramo lo completó Ruiloba a 81 centésimas de Solans.

Para finalizar quedaban dos pasadas; el regreso al trayecto entre A Merca y Celanova y el de Cartelle- Toén. En el primero la sorpresa la dio Ruiloba, pero no por lo que a él le hubiese gustado, sino porque cedió casi un minuto en meta viendo como Iván Ares ascendía en la clasificación general, poniéndose a tan solo 1.22 de Suárez.

En concreto, en el tramo el del Skoda firmó un tiempo de 7.42.9, Solans se quedó a 4.7 segundos, Javier Pardo a 6.3 e Iván Ares a 9.3 segundos.

Con la clasificación general más que ajustada y los 163 kilómetros cronometrados llegando a su fin, se llegó al último de los 12 tramos de la competición ourensana, el recorrido de 23.5 kilómetros de Cartelle a Toén, un tramo en el que se cambió el orden de salida de los participantes en las diez primeras plazas, por lo que los favoritos no pasaron hasta pasadas 17.13 horas de la tarde. “Cohete Suárez” se mostró tranquilo, cómodo y confiado, tanto así que no dudó en presumir dando hasta dos vueltas a la rotonda de Toén, para disfrute de la afición, que, un año más, no dudó en llenar las cunetas de las carreteras ourensanas.

Después del recorrido llegaron los resultados; Suárez puso fin a la competición con una ventaja de 1.13.1 sobre Iván Ares y 1.28.1 sobre su compatriota de Pravia, Diego Ruiloba.

Así las cosas, pilotos, copilotos y equipos pusieron rumbo a la celebración de la ceremonia de premios en el parque de San Lázaro, y allí subieron al podium “Cohete Suárez”, Iván Ares y Ruiloba, mientras que la laricano Javier Pardo rozaba el tercer cajón, quedándose a 24 segundos de Ruiloba, pero llevándose el premio José Luis Outeiriño como mejor piloto ourensano.

Con esta victoria en el Rally de Ourense el asturiano amplia su ventaja en la clasificación general del Supercampeonato de España y los ourensanos ya piensan en la próxima edición, la LVII.