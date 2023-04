“Disponibles y conscientes”, así dice Félix Alonso que se encuentran los jugadores del Club Ourense Baloncesto de cara a otra cita marcada en rojo en el calendario, la de esta tarde a las 19.30 horas que los cruza con el Alicante en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en un partido BricoCentro, por el patrocinador del club.

Señalada y subrayada la fecha, porque el entrenador del COB espera ganar que se pueda dar la victoria definitiva, la que certifique la permanencia del equipo en la categoría y para ello celebra que, a excepción de Aboubacar, que pasó por quirófano esta misma semana, tiene a toda la plantilla a disposición y les pide una sola cosa “recuperar las versiones que dimos ante Almansa o Valladolid”.

Cree el míster que la clave pasa por hacer borrón y cuenta nueva de lo vivido en Burgos, aunque asumiendo y corrigiendo errores, para poner sobre la cancha el club que se vio en esos encuentros, un club, “intenso, concentrado y comprometido, haciendo el juego que se necesita para ganar en esta competición”.

Y es que Alonso es claro, “estamos siempre recurriendo a la ayuda del Pazo, a la ayuda del público para que nos lleven en volandas, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, un trabajo del que obviamente el día de Burgos estuvimos muy lejos, pero que el día de Oviedo en casa tampoco hicimos. Por tanto, tenemos que tener un nivel de concentración muy alto y también de intensidad, porque estamos hablando de un excelente equipo que ha estado toda la temporada en la parte alta de la clasificación”, advierte.

Siguiendo con el rival, el leonés recalca que “es el equipo que más rebotea en ataque de la liga, el segundo equipo que más tiros de campo realiza, el cuarto que más robos consigue, es decir, son muchas cosas las que hace bien Alicante como para que no estemos concentrados”.

Así las cosas, el entrenador local pide controlar las emociones, “tenemos jugadores muy veteranos y las fuerzas van un poco justas”, reconoce, pero pone el foco en el ánimo y la mente. “Lo que más me preocupa a mí es nuestra mentalidad. Creo que cuando hemos afrontado los partidos con la mentalidad necesaria, y ha habido muchos ejemplos de ello, hemos sido capaces de competir y de ganar. No hemos ganado siempre que hemos competido, pero hemos dado una buena imagen y hemos tenido opciones prácticamente en todos esos partidos, si no tenemos eso difícilmente vamos ya no a ganar, a competir”, enfatiza.