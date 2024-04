Goleada de la EFF Rosalía al Aguiño en su viaje a Ribeira

La Escuela de Fútbol Femenino Rosalía, con un hat-trick de Noui, doblegó por 1-5 al conjunto de Ribeira. La contienda tuvo un arranque favorable para la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía y a los tres minutos ya se adelantaba por medio de Zaira. La delantera subió el primero al marcador con un chut cruzado desde dentro del área.

A partir de ese momento, la tónica del partido fue de llegadas continuas de las pontinas, pero sin acierto cara portería.

En la segunda mitad, el acierto mejoró y a los siete minutos, Noui remató al fondo de la red un centro de Vicky. En la siguiente llegada de peligro, Sampayo no falló en el mano a mano frente a Elsa colocando el 0-3 en el marcador. Tres minutos después de la hora de juego, Noui marcó el cuarto tras una buena jugada individual. No sería el último en su cuenta particular, ya que en el minuto 76, la delantera no desaprovechó un pase a la espalda de la defensa para plantarse sola ante Elsa y anotar su tercer gol. El equipo local no se vino abajo y Oumka, de falta directa, puso el 1-5 final.