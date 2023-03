Las jugadoras del De Pueblo Carnicería Balonmano Pabellón están a tan solo tres partidos de la Final Four. Tres partido en los que las ourensanas no tienen margen de error. Después del tropezón que tuvieron en Lalín, donde no fueron capaces de jugar cómodas en ningún momento, no pueden ceder ni un punto más.

Pese a todo, el pasado domingo ganaron en casa al Tui, con solvencia, lo que les permitía seguir soñando con el quinto puesto de liga que da plaza para jugar la Final Four de la Primera Gallega. Aun así, las pabellonistas no dependen solo de ellas, también de los resultados de sus rivales directos. Con todo ello en mente, recibirán el domingo en Oira a las 19.00 horas al Lavadores de Vigo, quinto clasificado de la tabla con muy buenos resultados esta temporada, tanto así que es el único equipo, junto con el Pabellón, que ha sido capaz de derrotar a las líderes de la categoría. No es fácil, eso lo tienen claro, pero ilusión y ganas no le faltan, por lo que este domingo, van a intentar llevarse la primera final de tres, rodeadas de todos sus compañeros y compañeras de base.