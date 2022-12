La UD Ourense arrebata un punto al líder, el Fabril

En O Couto recibió la Unión Deportiva Ourense al líder de la Tercera Federación gallega, el filial del Deportivo, el Fabril, en un duelo que comenzaron dominando los coruñeses hasta casi la bocina, hasta el 87, cuando los unionistas iniciaron una remontada que repartió los puntos.

Con mucho ritmo y la misma intensidad se vivió el partido que inició con aviso local Varo, un chut que se quedó centrado. Acierto tuvo el adversario Martín Ochoa que en la primera llegada de peligro, gracias a un pase en profundidad, batió a Ramón, despistado mientras los suyos pedían fuera de juego, y a puerta vacía puso el primer tanto del choque.

Era el ecuador de la primera parte y había tiempo de sobra para volver a las tablas. El intento local fue de Álex Vázquez, que en un duro disparo obligó a actuar a Brais Suárez. Menos suerte tuvo Ramón cinco minutos más tarde, una falta lateral de Jesús Ares era convertida por Iano en el segundo gol con un cabezazo a las mallas. Los visitantes estaban en sus mejores minutos y a punto estuvieron de hacer el tercero desde la bota de Jesús que, para fortuna local, se topó el larguero antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la Unión Deportiva Ourense pudo poner el 1-2. Marc derribó a Champi y el colegiado dio pena máxima. Lanzó el de Cangas y paró Brais, de hecho paró otras dos veces, los dos rechaces posteriores, complicando el resultado de los de Jorge de Dios, que dio entrada al que abriría el camino, Manu Núñez.

Con el Fabril pasándolo mal ante una UD Ourense volcada en la remontada, el coruñés logró poner el primer tanto local aprovechando un rechace en el área. Era el minuto 87 y la afición animaba a un equipo que aprovechaba la adversidad para crecerse. El árbitro añadía seis minutos y en el 93 se repartían los puntos; después de que los herculinos pidiesen un penalti que no fue considerado por el colegiado, Brais Suárez no veía a Varo, este, desde detrás, pasaba a Champi y el centrocampista no decepcionaba a la grada. Igualada ante el líder.