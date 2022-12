El Club Ourense Baloncesto no pasó la mejor de sus semanas, tras la caída ante el Real Valladolid en el Pisuerga, donde los pucelanos no conocen la derrota, los ourensanos tenían una semana para rearmarse y mandar en el Pazo ante Cáceres. Bajas y lesiones fueron condicionantes, pero no impedimentos: los de Arenas cosecharon un nuevo éxito en casa.

Lo hicieron con soltura y ya apuntando maneras desde un primer cuarto en el que los visitantes tan solo podían achicar agua ante un willet que dominaba en la pintura, en una fiesta a la que se sumaba Pecius y algún tanto de Paco del Águila para dejar una gran renta, 23-9. Antes del descanso lo intentaron los extremeños sacando una renta que obligaba a Arenas a pedir el tiempo muerto (30-22), pero fue una alarma, porque al fin del segundo tiempo el triunfo seguía cómodo y en casa, 41-29. Pero, a la reanudación la tónica cambió. El tercer cuarto comenzó con la intención de los cacereños de darle la vuelta al marcador viéndose aún en partido, pero aparecía Aboubacar para evitar males mayores. Los que se vivieron en los últimos minutos, de la renta holgada que llevaban los locales, a punto estuvieron de verse por detrás en el electrónico. Al final, seis puntos por encima, suficiente para sellar una nueva victoria, 70-76.