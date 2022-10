En un partido que tuvo dos mitades muy diferenciadas, la EFF Rosalía completó una gran victoria ante su afición gracias a una segunda mitad que sirvió para sentenciar un duelo dominado en el primer acto por las visitantes, el Pontellas que, por segunda jornada consecutiva, recibieron un gol antes del pitido que señalaba el descanso.

Ni cinco minutos de tanteo, las porriñesas salieron a por el partido y a los 5 minutos Adriana encaraba en el mano a mano a Rocío, que, por suerte, detenía el tiro. No cedieron terreno y 13 minutos después a la salida de un córner, Sabela salvaba bajo palos el remate de Marta. El dominio y las ocasiones eran rivales, mientras que las azules no creaban ningún peligro. A pesar del dominio, el gol no llegaba. En su lugar llegó para las locales, con el tiempo cumplido, falta sobre Laura en tres cuartos. El disparo de Candela pega en el larguero y el rechace lo aprovecha Feijóo para adelantar a las azules.

Una vez arrancado el tapón, las pontinas ganaron confianza para ir a por la sentencia nada más salir de vestuarios. Tobaruela movió fichas y el equipo salió con un marcha más pero, a pesar de eso, el susto llegó del lado visitante. Patricia colocó el balón en la escuadra de la portería defendida por Rocío y la guardameta, de nuevo, despejó con una excelente estirada. Esto dio ánimos a las blaugranas pero Zaira, en el 58 no desaprovechó un centro de Feijóo para cruzar ante la salida de Ángela.

A partir de ese momento el partido no tuvo dueño. El tercero tuvo la firma de Fara, culminó una buena salida de balón con un disparo desde 30 metros y dejó la victoria en casa.