El campo de O Seixo, en Santa Cruz de Arrabaldo, acogerá hoy el cuarto Memorial Secundino Basalo-Torneo Alevín, que organiza la Escuela Deportiva Secundino Basalo bajo el lema “ni un solo niño sin poder hacer deporte.”

El torneo, presentado ayer con la participación del el fundador de la escuela, Arturo Rodríguez, y el coordinador deportivo José Manuel Pico, regresa después del parón motivado por la pandemia y lo hace con la participación de 16 equipos.

“Jugaremos desde las 09.30 horas hasta pasadas las 20.30 horas, habrá una fase final por el título del torneo y un torneo que no será de consolación, será la Copa Carballeira”, explicó ayer el coordinador, Jose Manuel Pico, resaltando que además todos los niños se van a llevar una medalla y los cuatro primeros equipos, una Copa.

Por su parte, Rodríguez recordó que “la gente de Ourense relacionada con el mundo del fútbol conoce de sobra a Secundino Basalo, un hombre que fue un emblema de voluntariado, que siempre se preocupó por la juventud de A Carballeira y de todo Ourense, una persona altruista que tuvo pocas ayudas y aún así no le cobraba a ningún niño”. Así, dijo que la escuela mantiene “esa filosofía porque queremos seguir con el legado de Secundino el tiempo que podamos.” Por ello, el torneo “es un homenaje a todo lo que hizo”, apuntó Rodríguez que no desaprovechó la ocasión para señalar a las instituciones y manifestar que “escuelas como la nuestra, que no le cobran a nadie nada, deberían tener un plus a la hora de recibir subvenciones, diferenciándose de aquellos clubes que sí cobran a sus niños”