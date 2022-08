El Verín C.F. arrancó los entrenamientos de la pretemporada poco después de presentar la plantilla al completo y también su cuerpo técnico al medio centenar de aficionados congregados en las gradas del José Arjiz.

Al acto oficial acudió el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, quien fue el primero en dirigirse al público. Tanto él, como su concejal de deportes, José Luis Martín, ratificaron el compromiso del ente municipal con el club verinense, “teredes todo o apoio posible de parte do Concello e este ano estou convencido de que vai a ser o ano do Verín”, reafirmó Martín.

El técnico del equipo, Juanjo Vilachá, aseguró sentirse “moi responsable deste proxecto” y solicitó, al igual que su capitán, Hugo Domínguez, el apoyo de la afición, “o ascenso tamén o facedes vós dende fóra, o equipo faino a vila de Verín. Todos queremos saír desta categoría”, dijo el líder del vestuario.

El último en comparecer fue el nuevo presidente del club, Juan Carlos Francisco, quien reiteró el claro objetivo del ascenso a la conclusión de la temporada, “o gran reto é o ascenso. Se facemos as cousas con humildade pero as facemos ben, como as estamos facendo, os obxectivos acabarán acadándose. Pido a implicación de todos para conseguir a meta”, sostuvo para resaltar aún más que “se este equipo vai para arriba, o noso seguinte obxectivo será levalo aínda máis arriba, e iso é bo para o noso clube e é bo para o concello de Verín”, concluyó.

Así pues, con el salto del Verín all campo en la misma tarde que lo hicieron en A Queixeira el Atlético Arnoia y en Os Carrís la Unión Deportiva Barbadás, son tres de los cuatro equipos los que ya se encuentran preparando la pretemporada de la Preferente ourensana, el restante es el recién ascendido, el Antela FC que promete ponerse al día en la jornada de mañana.