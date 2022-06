Aparcando la bicicleta, así se encontraba ayer Alfonso Junco, vecino de Pereiro de aguiar, después de 44 días de recorrido por toda la península y, en concreto, por su contorno. Una gesta que no tenía ningún fin más allá que el de disfrutar de los días libres y del dinero ahorrado porque es el propio Junco el que aclara que, “barato no fue, me lo puedo permitir porque me he acogido a la mal llamada prejubilación de Telefónica”, o más bien no tenía ningún otro fin hasta que le contó su idea al regidor municipal, Luis Menor, y se propuso el objetivo de dar visibilidad al concello.

“Es donde vivo y donde se crían mis hijos, creo que darle visibilidad es darle futuro y el futuro para el concello es el mío propio y el de mis hijos”. Para ello Junco llevaba en su bicicleta el escudo del concello, pero más repercusión tuvo de palabra, “fueron muchos los andaluces y catalanes que me preguntaron qué ruta estaba haciendo y cuando les expliqué que salí desde mi casa en O Pereiro de Aguiar se interesaban por saber donde era, les explicaba las rutas que tenemos, la gastronomía que podrían disfrutar, creo realmente que es un concello con mucho que ofrecer”. Así lo hizo saber a lo largo de 44 jornadas con 150 kilómetros al día y un desnivel de 61.300 metros, todo ello en una bicicleta que no le dio problemas, “yo ya estaba preparado, tengo buena forma física, he hecho deporte de fondo desde hace años y ciclismo desde pequeño, además es verano, lo peor que me podría pasar sería perderme y dormir por ahí”, dice reconociendo que de perderse le hubiera gustado hacerlo en “Doñana, fue increíble, treinta kilómetros de pura arena para al final tener que cruzar en barco, es espectacular”, aunque su plan inicial era hacer la Transpirenaica y por ello destaca también los Pirineos y “los miradores de Ordesa” y como gallego no quiere dejar de lado “la belleza y la dureza de la costa gallega, es una brutalidad”. De brutalidad y dificultad apunta de nuevo a los Pirineos, pero también a la cordillera cantábrica e incluso a la llegada a casa, donde ayer lo recibió la familia pero también parte de la corporación municipal, pero dice tener mucho que reflexionar de su viaje y por ello planea próxima aventura, “un libro sobre todo esto”.