La Unión Deportiva Ourense continúa de resaca emocional, si el domingo ponían la rúbrica a su plaza en la Tercera Federación tras vencer en Meis al filial del Pontevedra, ayer el equipo aún seguía de celebración, aunque, tras la juntanza con los aficionados en Concepción Arenal, en una fiesta privada, reducida y comedida, pero resumida en una misma frase “ahora toca disfrutar”.

Así lo exponía su míster, Jorge de Dios, quien con 26 años de edad ha devuelto al club a la categoría de la que cayó hace menos de un año, era el objetivo y se ha cumplido con creces, los ourensanos tuvieron un único enfrentamiento con derrota en todo lo que va de liga regular, fue en Portonovo, la única mancha en un expediente que rozó la perfección pero del que el entrenador local no quiere colgarse el mérito, “es la plantilla, es el esfuerzo colectivo, han trabajado mucho para conseguir esto y no ha sido fácil pero son ellos quienes lo han hecho posible”.

Lo cierto es que gran parte de la plantilla lo tenía claro el año pasado, volverían, se comprometían a ello porque “es lo que merece el club y es lo que merece nuestra gente”, esgrimían en aquel momento jugadores como Viti , Carlos de Dios o Hugo García y es la misma premisa con la que celebraron el ascenso “costó, pero este equipo y esta afición solo se merece seguir creciendo”, dice ahora Corzo.

Todo ello en medio de su comida familiar porque “más que un equipo, somos familia, pero ya estamos bajando un poco la carga de la celebración”, indicaba de Dios quien no podía evitar pensar en el encuentro contra el Pontevedra ‘B’, “todavía disfrutando porque el domingo la verdad fue un día muy especial para nosotros, para todos nosotros. Poder celebrarlo con nuestra gente, estar allí con ellos y que viesen cómo se fue desarrollando el partido... creo que fue un día muy bonito para nosotros y para todos los ourensanistas”.

Con todo, la liga no acabó, quedan por delante otros dos encuentros para poder remarcar la buena temporada de la Unión Deportiva Ourense, Villalonga y Gran Peña. Contra los primeros será el último partido de los unionistas como locales como equipo de preferente, contra el Gran Peña pondrán el broche de oro; y el planteamiento para estas dos citas será distinto, “lo hablé ya el sábado con los jugadores, si ganábamos iban a ser dos partidos mucho más tranquilos, no por el trabajo o el esfuerzo que será el mismo, pero sí por la presión, que ya no existe y el grupo era lo que merecía”, dice el técnico local por lo que estudia, “darle minutos a otros jugadores. Es su momento, tal vez antes no todos pudieron participar tanto a nivel de minutos y ahora podrán demostrar su trabajo y sentirse más partícipes aunque estoy seguro de que ya lo sentían así, porque lo demuestran y porque también son parte de esto, que es muy complicado. Será una oportunidad más”.

Como premio al trabajo bien hecho y ya con la tensión sin protagonismo en el conjunto, los jugadores cambiaron esta semana su programa de entrenamientos, ayer estaban de celebración de equipo y libraron y para el resto de la semana, “normalmente entrenaríamos más, pero vamos a hacer dos entrenamientos, también es verdad que mañana (hoy a las 18.00 horas), jugamos la Copa Diputación así que, es un cambio, ya el fin de semana competiremos y a partir de ahí retomaremos la dinámica que nos funcionó, pero esto era no solo necesario, también merecido”.

Hoy Copa Diputación, el domingo último partido como locales y para la última cita, viaje a Barreiros, “ es un sitio espectacular para el fútbol así que vamos a ir a disfrutar porque es lo que merece el grupo”.