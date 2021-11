El Arenteiro se desplazó hasta Asturias con 11 puntos en su casillero y regresó con 12, una cifra in suficiente para meterse en la zona tranquila de la tabla; 12 partidos disputados, 12 puntos ganados es la cosecha de los verdes que no podían perdonar ayer frente a la UD Llanera. Sin embargo, los asturianos no habían vencido como local esta temporada, los carballiñeses no habían vencido como visitantes y ninguno de los dos conjuntos ha cambiado esa situación.

Al campo salió el Arenteiro como es ya costumbre: con ambición y haciendo una gran primera mitad con un juego directo que creó peligro y que no se vio en la segunda parte. Con la estrategia bien trabajada tras un saque de esquina Renan Zanelli remató y puso a los de Fran Justo por delante en el primer cuarto. A partir de ahí lo intentó la UD Llanera pero sin éxito, su primer disparo llegó pasados los 40 minutos sin suponer problemas. Durante la segunda parte los visitantes pelearon por mantener la ventaja en el marcador pero mientras ellos se esforzaban en la defensa, los asturianos aumentaron sus ataques y con ellos sus probabilidades. Especial importancia cobró la banda derecha gracias a Celes que avisaba con continuas carreras. Los verdes lo notaron y buscaban reducir el ritmo de juego, pero los locales hicieron tres cambios y con ellos se produjo el empate: minuto 81, por banda derecha Celes daba pase a Omar y este encontraba la red; 1-1. Dentro de lo malo, lo mejor, porque a punto estuvieron de volver sin nada, en la recta final del encuentro Diego se adelantó para realizar un despeje, dejó la portería sola, y si no llega a salvar Vitra el centro de Omar hubiera sido el 2-1.