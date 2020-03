"Lo importante es que se termine la temporada"

Gonzalo Iglesias exprime al máximo el tiempo mientras espera vuelva la competición. Crítico con las medidas tomadas por el Gobierno, porque las considera tardías, pero también con la actitud de la gente, que considera el entrenador del Ourense Envialia no se toma con toda la seriedad que debía el confinamiento en el que estamos.

- Cuánto tiempo sin hablar de goles, ¿qué es de su vida?

- En casita, como los diez últimos días, sólo he salido dos o tres veces para bajar la basura. Pero bien, esta mañana he visto con mi madre una película de la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo estaba viendo cómo Joan Plaza (entrenador de baloncesto) prepara un partido.

- Segunda semana de confinamiento... Y lo que queda...

- Sí, y lo que queda porque mucha gente no ha tomado verdadera conciencia de lo que es esta enfermedad, no puede ser que haya gente que no pueda pasar sin bajar a comprar el pan todos los días, no creo que sea necesario ir al súper constantemente. No digo que lo hagan con maldad, pero sí que nos falta civismo y educación.

- Igual nos hemos dado cuenta demasiado tarde...

- Las decisiones de los que nos gobiernan debieron haber llegado antes, debimos aprender del ejemplo de China y sobre todo de Italia. Y la gente, en general, no nos estamos comportando bien, ahora mismo estoy viendo mucha gente en la calle, veo que van a hacer la compra en pareja, los hay que sacan a pasear al perro doscientas veces y se quedan hablando con otros... No estamos siendo estrictos, el virus se contagia con mucha facilidad, por eso es tan importante evitar el contacto. Ya digo, estoy asomado a la ventana y estoy viendo a diez, doce personas, si hubiera menos igual salíamos antes de esto.

- Considera que es sólo un problema de los españoles...

- No, claro, esperaba más de los franceses, por ejemplo, he vivido tiempo allí, de los ingleses también. Sólo digo que podíamos hacer mucho mejor las cosas, no cuesta nada. Somos muy egoístas.

- ¿Su confinamiento sería más drástico?

- Sí, y las multas más duras y las destinaría a la lucha contra la enfermedad. Me cuesta entender porqué no se para el país, sólo deberían quedar abiertas farmacias y supermercados, no creo que dejar de comprar el pan durante dos semanas suponga un gran esfuerzo. O el coche, yo llevo mucho sin cogerlo.

- ¿Entendería un ERTE?

- Sí, no llevo las cuentas pero sí. Los clubes lo están pasando mal, si no entra el dinero de los patrocinadores es normal que se lo planteen.