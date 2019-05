"Sabría manejar un tiro libre ganador"

Mire que si la ruleta del destino le hace jugar... "Pues algo me temblarán las piernas, es una situación que no he vivido nunca, ni siquiera algo parecido. Me considero tranquilo, pero si ocurre y tengo que pisar la cancha seguro que algo nervioso sí estaré", avanza el escolta del Río Ourense Termal.

Vamos a soñar, el Ourense gana al Palma y se planta en la final del domingo contra pongamos Bilbao y los once mil de la grada. El arbitraje es caserete y van cayendo eliminados por faltas en el COB. Y le dice el entrenador que salga. "Uf, sería una situación bastante complicada, una carambola así es difícil que se dé. Pues nada, si pasa estoy preparado para hacerlo bien. Para momentos así llevamos entrenando todo el año".

Demos una vuelta de tuerca, entra en el último minuto con uno abajo. ¿Miraría el aro o soltaría enseguida la bola y que tire otro? "Pues si estoy solo y es un tiro que tengo que hacer lo hago", adelanta Stefanuto.

Una más, la última. Dos tiros libres a falta de cinco segundos, si los mete hay ascenso."Eso ya sería histórico, habría que ponerse en esa situación, menuda papeleta. Sabría manejarlo, estoy convencido".

Porque ¿qué supondría un ascenso? "Un sueño, desde pequeño he seguido al COB, poder jugar con los que siempre has visto por la tele sería algo muy grande", remacha.

Con ocho jugadores resolvió el Ourense la eliminatoria de cuartos de final contra el Oviedo. Bien, para la cita del fin de semana en Bilbao serán nueve porque el base uruguayo Vidal ya está en condiciones de jugar.