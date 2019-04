Tan cerca, tan lejos para el COB

"Queda mucho y esto va a estar muy igualado hasta el final, es verdad que lo tenemos cerca, pero también que podemos quedar fuera. Sigo pensando que entre Huesca, Valladolid y nosotros uno de los tres va a quedar fuera". Gonzalo García, a poco más de 24 horas de jugar en la pista del Cáceres, un equipo, el extremeño, llamado a cotas importantes pero ahora metido en la pelea por no descender pese a que viene de sumar una victoria importante en Palencia. "Estamos metidos en una pelea muy bonita, una pelea que queremos todos, club, cuerpo técnico y jugadores", añade.

Cuatro partidos quedan para el final de la liga regular y son muchos los equipos involucrados en las dos peleas, la del play off por el ascenso y la de la pérdida de categoría. Mañana, el Río Ourense Termal visita Cáceres, desde las nueve, en una jornada, la 31, en la que también en jornada de viernes se enfrentarán Valladolid y Oviedo en Pisuerga un cuarto de hora antes y Huesca y Lleida en el Alto Aragón igualmente a las nueve. Todos los ourensanos están sanos.

"Queda mucho y todo va a estar muy igualado hasta el final. Sigo diciendo lo mismo que hace un mes, lo tenemos muy cerca pero la clasificación te dice que también podemos quedar fuera. Sólo tenemos una victoria más que el décimo, aunque es verdad que le ganamos el 'basket average'. Muchos de los que están peleando con nosotros tienen plantillas muy largas, la tiene Palencia, la tiene Granada... Sigo pensando que entre Huesca, Valladolid y nosotros uno de los tres se va a quedar fuera. Espero que no seamos nosotros, claro", relata Gonzalo García de Vitoria, el entrenador del COB.

Cáceres espera a los ourensanos en una situación muy comprometida. Los extremeños la aliviaron ganando en Palencia, pero seguro que no contaban con el triunfo del Prat en Melilla. Total, que son cuartos por la cola pero con las mismas victorias que el filial del Barcelona, antepenúltimo, que perdería la categoría, y sólo una más que el Prat. Es verdad también que tienen a tiro de piedra al Canoe.

El rival

"Cáceres ha tenido problemas desde el principio de temporada, lesiones, algún acto de indisciplina. No arrancaron bien y ya se sabe que todo necesita su tiempo. Entró el nerviosismo en el club y eso al final se termina transmitiendo a la cancha de juego. Pero la realidad es que tienen muy buen equipo, que han dado con la tecla y que siempre es una cancha complicada para alcanzar una victoria", detalla García.

El entrenador del COB expone qué deben hacer muy bien para regresar con un triunfo. "Pues el ABC del baloncesto, no cometer errores, no perder la batalla del rebote y ser fieles al plan que establezcamos. Cáceres es un equipo con mucha puntería, con muchos jugadores capacitados para meter canastas de tres puntos. Está claro que todas sus virtudes no las vamos a neutralizar, pero sí al menos tendremos que minimizarlas", adelanta el técnico, al que no le importa ni un poquito jugar en viernes muchas semanas después. "No, ha sido una semana normal, como cualquier otra".

"Cuando llegas al final de la liga, los partidos contra los equipos que están abajo se convierten en complicadísimos. Venimos de una jornada en la que Cáceres ganó en Palencia y Prat en Melilla, a mitad de temporada te sorprendería muchísimo, ahora no tanto", subraya García, que prosigue: "Esa victoria del Prat en Melilla pone más en valor lo que hicimos nosotros allí hace muy poco tiempo", remacha.