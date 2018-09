"El juego colectivo debe inclinar la balanza"

El técnico de la UD Ourense entiende que sería un error tener en cuenta la clasificación para abordar el choque contra el Polvorín. "No me gusta nada la palabra colista, porque inconscientemente se puede valorar menos al rival. Hay que ver contra quién perdieron y habría que vernos a nosotros si hubiésemos jugado contra esos equipos. Si no estás bien, te someten y te pueden hacer un siete en cualquier momento. Alertados estamos, con ganas de jugar en casa y de seguir o mejorar la línea que traemos", explicó en clave de previa Fernando Currás. El entrenador ourensano considera que la clave debe radicar en la fortaleza de su bloque: "La diferencia estará en el juego colectivo, en esa solidaridad. En individualidades, no solo con nosotros, está claro que el Polvorín ha firmado a futbolistas para cotas mayores. Entonces, si vamos a lo individual, posiblemente perdamos. Tenemos que ser un equipo solidario, estar fuertes y así se puede decantar la balanza".