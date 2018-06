Martín Iglesias, del Athlos, en el podio nacional sub 13

El jugador del Club Bádminton Athlos de Ourense Martín Iglesias se proclamaba subcampeón de España en la categoría de dobles masculino junto a su compañero Basilio Porto, del Club Badminton As Neves. Además, conseguía un meritorio bronce en individual masculino tras un gran campeonato, completando una excelente temporada en la que fue campeón gallego en doble masculino sub 13, subcampeón gallego en individual y bronce en individual en el Autonómico sub 15.

Por su parte, Ana Nóvoa completó una gran fase de grupos y cayó en octavos de final. También ha sido una buena temporada para ella en su primer año en la categoría sub 13, compitiendo de manera ejemplar contra todas sus rivales y trabajando ya de cara a la próxima temporada. Este año fue subcampeona gallega en los individuales sub 13 y bronce en doble mixto.

Martín Iglesias y Ana Nóvoa fueron además subcampeones de la Liga Gallega sub 15 por equipos. Desde el Club Bádminton Athlos de Ourense elogian no solo sus ressultados sino también la actitud y entrega durante todo el campeonato y felicitan al resto de compañeros de los distintos equipos gallegos por sus medallas y al club Badminton Ibiza por una gran organización, con todos los detalles cuidados.