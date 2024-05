El Disalmo Cangas se juega su pase ante el Marianistas

El Disalmo Cangas se jugará su pase a las semifinales del Campeonato de España –y por tanto, el pelear por las medallas– en el encuentro que esta tarde (19.15 horas, pabellón Salduba-Perico Fernández) afronta ante el Prado Marianistas. Así será después de que la escuadra que dirige Adrián Menduiña cayese derrotada ayer ante el Granollers por 40-31.

El equipo morracense compitió bien durante 38 de los 50 minutos de partido, pero acabó sucumbiendo a su cansancio y al acierto de la portería y la defensa vallesanas. El primer tiempo fue de poder a poder, aunque con el Disalmo Cangas disfrutando de mínimas ventajas, llegando al descanso con triunfo provisional por 15-16.

En la reanudación el Granollers aprovechó los primeros minutos del duelo para equilibrar el marcador primero (19-19) y luego para adquirir ventaja, moviéndose con uno o dos goles de renta. Los infantiles del Cangas no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento hasta el 26-25 (minuto 38). Ahí, un par de errores en ataque no fueron perdonados por los vallesanos (29-25, minuto 40, con tiempo de Menduiña). A partir de ahí, la precipitación pasó una dura factura a los de Menduiña, que acabaron encajando una goleada que no refleja lo sucedido en el encuentro.

Ficha técnica: