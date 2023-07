Gonzalo Fernández: “Tener la plantilla casi cerrada a estas alturas es clave para mí”

Gonzalo Fernández, “Gonza”, ya pisa el campo de O Morrazo. Recién llegado de China, donde dirigió la pasada campaña al equipo sub 17 del Wuhan Three Towns, el nuevo entrenador del Alondras fue presentado oficialmente junto a su equipo técnico, con vistas al inicio de la pretemporada el próximo lunes. Lo hará el conjunto cangués con la plantilla prácticamente cerrada, algo que el preparador de Oia considera “clave. En el Choco hicimos algo parecido. Cuanto más tardes en fichar, más te cuesta, así que nos anticipamos e insistimos mucho. Con el equipo casi cerrado podremos trabajar ya en este proyecto desde el primer minuto”.

Lo cierto es que el Alondras ha sabido moverse en el mercado para incorporar a nueve futbolistas, que se unen a los nueve que han renovado su contrato. “Entre la directiva, Óscar [Pérez, su ayudante] y yo a pesar de las seis horas de diferencia hemos estado muy encima para poder tener todo listo”, señala. El resultado, en su opinión, es muy positivo. “Me gusta el equipo. Estoy contento porque tenemos una mezcla de un bloque de veteranos con gente joven que tiene que explotar y otra gente joven que ya está dando el nivel”.

Gonza apunta como principal razón para llegar a Cangas el tener un proyecto atractivo “con el que nos identificamos. Creemos en esa idea de beber de la preferente y de jugadores jóvenes que quieran crecer y mejorar. Puede dar resultado y ahora solo hace falta paciencia”, explica. En esa apuesta una de las cuestiones más destacables es el contar con una plantilla corta, pero muy polivalente. “Es lo que debe buscar un equipo con un presupuesto limitado, jugadores de nivel, pero también que se adecúen a lo que queremos y que puedan jugar en varias posiciones, porque no hay dinero para fichar dos laterales izquierdos, dos extremos, etcétera”, afirma.

La variedad de piezas redundará asimismo en la variedad táctica en cuanto a sistemas. Fernández se considera un defensor del 4-2-3-1, pero también matiza que “creemos poco en los sistemas fijos, porque también podemos apostar por los tres centrales o por otras opciones”. Sí admite su gusto por el balón. “Creo que es algo en lo que todos coincidimos, y queremos mantener esa idea. Pero siempre tratando de competir bien y de ganar”, sentencia. Sobre la competitividad de la Tercera RFEF de esta temporada apunta que “siempre es una categoría muy disputada. El hecho de que haya dos equipos más te da un mayor margen de error, pero el nivel de exigencia es muy alto”.

El presidente del Alondras, Rafa Outeiral, subrayó, por su parte, la “ilusión del club” con la llegada de Gonzalo Fernández al banquillo. “Creemos que es el entrenador idóneo para el proyecto que queremos iniciar. Es un técnico que se preocupa y que está acostumbrado a trabajar con la gente de casa y cuyo estilo de juego encaja perfectamente con nuestra idea”, afirma el dirigente rojiblanco, que añade asimismo que “tras el sabor de boca de su salida del Coruxo tiene mucha ilusión. Son suficientes ingredientes para afrontar la temporada con buenas expectativas”.

Fase final en China con el Wuhan Sub 19

El periplo de Gonzalo Fernández en el Wuhan Three Towns Sub 19 se saldó con una clasificación para la fase final del Campeonato de China como resultado más destacado en una experiencia que el ya preparador alondrista califica de “muy enriquecedora en lo deportivo y lo personal”. Admite que “es duro, porque estás con un cuerpo técnico que no conoces, con un idioma imposible en el que dependes siempre del traductor, y tienes que gestionar las emociones”.

En Cangas estará acompañado por Óscar Pérez como entrenador ayudante, por Félix Jiménez como preparador de porteros, Toni Villar como preparador físico, y Moisés Soliño como fisioterapeuta. Su regreso ha sido posible gracias al entendimiento con su club en China. “Tenía contrato hasta septiembre y el club estaba contento, pero me gustó la oferta del Alondras, aquí estoy en casa y competir aquí es diferente. En China no sabía lo que me iba a encontrar y esto lo conozco. Es algo que valoro”, sentencia.