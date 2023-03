Gran éxito de la Bandeira Cruceiro do Hío

La I Bandeira de Bateis Cruceiro do Hío se estrenó con un enorme éxito. Un total de 90 embarcaciones y más de 450 deportistas de todas las edades se dieron ayer cita en la playa de Vilariño para participar en una regata organizada por el Club de Remo Vila de Cangas y vecinos de la parroquia de O Hío. La prueba reunió a una gran cantidad de público, que disfrutó tanto del deporte del remo como de las actividades de animación organizadas en tierra. A diferencia de otras pruebas del calendario de la Liga Territorial Sur no hubo una única bandera en categoría masculina y femenina en función de los puntos sumados por las tripulaciones de cada club, sino que hubo bandera para los ganadores en cada una de las once categorías: desde alevines hasta senior.

Las regatas en Cangas habitualmente se celebran frente a la dársena del puerto del centro de la localidad, pero el Vila de Cangas y los vecinos de O Hío en esta ocasión apostaron por llevar este deporte a la ría de Aldán y aprovechar las magníficas condiciones de la playa de Vilariño. Una apuesta ganadora, tal como se pudo comprobar ayer. Los podios en la modalidad femenina fueron los siguientes: Mecos, Chapela y Tirán en alevines; Vila de Cangas, Bueu y Samertolaméu en infantiles; Mecos, Samertolaméu y Tirán en cadetes; Robaleira, Amegrove y Mecos en juveniles; y Mecos, Chapela y Arealonga en absoluta. En la competición masculina, los tres primeros barcos por cada una de las categorías fueron los siguientes: Vila de Cangas, Samertolaméu y Cesantes en alevines; Samertolaméu, Mecos y Virxe da Guía en infantiles; Bueu, Chapela y Virxe da Guía en cadetes; Tirán, Samertolaméu y Mecos en juveniles; Bueu, Amegrove y Samertolaméu en sub 23 y Samertolaméu, Chapela y Mecos en la absoluta. El presidente del Club de Remo Vila de Cangas, José Martínez, explicaba después de la regata que la participación sobre el mar y especialmente el ambiente en tierra desbordó las mejores previsiones. “Estamos encantados y agradecidos a todo el vecindario de O Hío por su implicación y por la gran fiesta que se vivió”, afirmaba. El directivo del club insistía en que el objetivo con el que se organizó la I Bandeira Cruceiro do Hío no era solo atraer tripulaciones a Vilariño, sino fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes y arrastrar a las familias a una jornada de convivencia y de fiesta. Ante el éxito de la iniciativa todo hace indicar que la de ayer fue la primera edición, pero no la última. La respuesta de clubes y vecinos anima a darle continuidad a esta regata.