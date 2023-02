Pablo Patiño y Tania Castiñeira apuran su regreso tras suspenderse el Open de Estambul

Los deportistas moañeses Pablo Patiño y Tania Castiñeira apuran su regreso a España, que podría producirse en las próximas horas, después de la suspensión del Open de Turquía a causa del devastador terremoto que ha afectado la provincia turca de Kahramanmaral. Los dos competidores se encuentran en Estambul, en donde han disputado la President’s Cup, y preparaban su presencia este fin de semana en el Open de Turquía, uno de los torneos de mayor prestigio a nivel continental. Sin embargo, la tragedia, que ya se ha llevado más de 6.000 vidas, según las últimas estimaciones, ha anticipado su regreso a casa, que inicialmente estaba previsto para el domingo, al término del campeonato.

“Aquí todo está tranquilo y solo estamos pendientes de que se pueda arreglar nuestra vuelta a casa”, afirma Pablo Patiño desde la capital del país otomano, a poco más de 1.000 kilómetros del epicentro del seísmo. Reconoce que no se enteró del terremoto y que las primeras informaciones que recibió fueron curiosamente desde España. “Fue de madrugada y al levantarme a la mañana siguiente, a las 8 [las 6 de España] me lo dijo mi madre, pero yo ni me había enterado”, relata. Patiño y Castiñeira forman parte del equipo nacional, integrado por más de una treintena de deportistas de los Centros de Alto Rendimiento de Barcelona (donde están los moañeses) y Madrid.

El movimiento sísmico se produjo en plena President’s Cup, si bien Patiño y Castiñeira, séniors ambos, ya habían acabado su participación en la misma. Patiño cayó en octavos ante el español Javier Pérez tras derrotar en primera ronda al suizo Warrick Galland, mientras que Castiñeira fue eliminada en primera ronda por la polaca Dagmara Haremza. La competición continuaba ayer con el resto de categorías, pero de un modo mucho más discreto: sin cobertura mediática, con el streaming anulado e incluso con el reparto de los cuadrantes de competición en los hoteles. “El torneo acaba sin ningún tipo de publicidad, pero también es lógico porque hay competidores que tienen familia en la zona del terremoto”, explica Patiño.

Una cita muy concurrida

Lo que ya se confirmó ayer oficialmente fue la suspensión del Open de Turquía, una cita que congrega una numerosa participación al otorgar puntos para el ranking olímpico. “Este es un país muy de taekwondo y siempre hay mucha gente en este torneo”, señala el moañés, que apunta que a tanta distancia de la tragedia la normalidad es la tónica. “Al principio siempre surgen algunas dudas, sobre todo en lo referente a si podríamos competir o habría que irse, pero todo se fue estabilizado y quedando claro”, afirma. La vida para los taekwondistas de la selección está transcurriendo entre las habitaciones del hotel y los entrenamientos. Todo a la espera de coger un avión para seguir la preparación en Barcelona.