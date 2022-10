Moyano: “El equipo ha estado de diez”

Satisfecho por el rendimiento de su equipo pero con una sensación cada vez mayor de haberse dejado un punto en Valladolid. Son los sentimientos encontrados del técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, tras el empate cosechado por lo suyos en el pabellón de Huerta del Rey. “El equipo estuvo de diez en cuanto a todo, en actitud, en criterio jugando, en minimizar las pérdidas. Solamente puedo felicitarlo”, señala. Y es que, curiosamente, tal y como recuerda Moyano, “sacamos un punto en el partido que peor preparado llevábamos de estas cinco jornadas”. Las razones de ese buen rendimiento están muy claras para él. Por encima de condicionamientos tácticos, “el equipo interpretó que había que bajar al barro, apretar el culo y ser solidarios, o si no, no teníamos nada que hacer”. La lectura más evidente es que “este equipo empieza desde atrás y ahí es donde debemos generar nuestras señas de identidad”.

Si la parada de Javi Díaz a Miguel Camino a apenas treinta segundos para el final del choque permitió a los cangueses sumar un punto, no menos cierto es que la sensación de Moyano es la de “haber perdido un punto”. Eso sí, el preparador admite que “de lunes a sábado hubiésemos firmado el empate, en 59 minutos y medio no lo hubiésemos hecho y en ese lanzamiento de Camino, hasta con los ojos cerrados”. Moyano no olvida que la semana había sido muy complicada, sin poder entrenar en condiciones por las ausencias, aunque tampoco oculta que “ellos tampoco llegaban demasiado bien al partido”.

Para el entrenador del Cangas su equipo “mereció más”, pero no lo logró fundamentalmente “por los errores en lanzamientos claros. Si fallas dos penaltis, alguna acción de contragolpe y tiros claros de seis metros, es difícil ganar a domicilio”. Defensivamente, en cambio, no hay queja. “Se vio otra cosa. Incluso en las acciones en las que ellos marcaban o sacaban un siete metros se notaba que estábamos sólidos, con la gente metida. Como digo siempre San Javi no aparece si la defensa no está, y cuando la defensa está, la portería aparece”, resume Moyano.

La otra lectura positiva del choque radicó en la buena respuesta que ofrecieron jugadores que hasta el momento habían disputado menos minutos. El caso más evidente es el de Rares Fodorean, inédito ante Puente Genil, Benidorm y Torrelavega, y que frente al Atlético Valladolid participó muchos minutos y anotó cinco dianas. También Carlos Vilanova disfrutó de mayor presencia en pista con otra buena actuación. “Fue un partido para reivindicarse. Hay días en los que eres más importante y otros en los que menos, y los jugadores deben entenderlo”, señala el técnico. En el caso del jugador rumano Moyano asume que “debe seguir mejorando, pero está poniendo mucho de su parte para conseguirlo”.

Dorado lidera la lista de artilleros del Cangas

El extremo Mario Dorado encabeza la lista de máximos realizadores del Frigoríficos del Morrazo en las cinco primeras jornadas del campeonato. El exjugador de Benidorm y Logroño ha anotado 22 dianas, la mitad de ellas desde los siete metros. El podio lo completan dos de los laterales del equipo, el argentino Lucas Aizen y el lalinense Brais González, que han aportado 16 tantos cada uno de ellos. Muy cerca de ambos está el luso Jenilson Varela, autor de 15 lanzamientos transformados.

Un escalón más abajo se sitúan los dos jugadores del equipo cangués que han sido internacionales con los Hispanos absolutos, uno hace unas cuantas temporadas (Juan del Arco) y el otro este mismo verano (Alberto Martín). Su aportación ha sido de 11 goles. Santi López y Moisés Simes son los siguientes en la lista, con 10 dianas cada uno de ellos, si bien el buenense ha anotado cinco de ellas desde el punto de penalti.

Martín Gayo, por su parte, ha marcado ocho goles, tan solo uno más que el extremo zurdo Carlos Vilanova en su regreso al primer equipo. Rares Fodorean se sitúa con seis goles gracias a los cinco marcados en Huerta del Rey, y el capitán del Cangas, Juan Quintas, ha aportado cinco. Los dos últimos en el ranking realizador del equipo cangués son el uruguayo Gaby Chaparro, con tres tantos, y el veterano Rubén Soliño, autor de dos goles.