Nacho Moyano: “Sin consistencia no hay nada que hacer”

“O ganamos consistencia atrás o no hay nada que hacer”. Así de contundente se muestra Nacho Moyano tras la dolorosa derrota del Frigoríficos del Morrazo ante el Bathco Torrelavega (28-33) en un encuentro “horroroso”, como no tuvo problemas en calificar el entrenador madrileño. “Necesitamos ser más constantes en todas las fases del juego, pero sobre todo defensivamente. Y aquí no se trata de una cuestión de sistemas, sino de actitud e intensidad, y el domingo no había ninguna de ellas”, subraya el preparador.

Las sensaciones del Cangas frente al equipo cántabro fueron muy negativas, con la salvedad del último cuarto del encuentro, en el que se soñó con una utópica remontada. “Hicimos cuarenta y pico minutos horribles, muy malos. Es cierto que luego mejoramos, pero querer hacer en 15 o 16 minutos todo lo que no habíamos hecho antes era complicado”, reconoce un técnico enfadado por la imagen ofrecida. “Fiamos todo a ese tramo final de partido. Es cierto que Juan [Del Arco] falla ese lanzamiento [el que hubiese supuesto el 29-30] pero también lo es que había metido los anteriores en idénticas situaciones. Ellos dejaban lanzar en esas acciones y había que hacerlo”, razona Moyano, que también añade que “llegamos a esa parte final del choque con una sobreexcitación que es cierto que nos ayudó a recuperar balones pero que nos perjudicó en las pérdidas en transición por ese deseo y necesidad de terminar rápido”. El principal de los problemas del Cangas ante el conjunto que entrena Álex Mozas residió en su bajo nivel defensivo. Los de O Morrazo encajaron la friolera de 26 goles en tan solo 41 minutos de juego. “Así ni nosotros ni nadie puede ganar un partido. Es imposible. Y siempre consiguieron situaciones claras de labzamiento, porque no estuvimos finos en ningún momento”, admite Moyano. Curiosamente la defensa es lo que está dando más quebraderos de cabeza al Frigoríficos a pesar de ser la línea que se ha mantenido más inalterable con respecto a la pasada campaña. “Es incomprensible, porque es el mismo entrenador y el mismo bloque defensivo, con el único cambio de Del Arco por David Iglesias”, dice. Y el buenense, actual jugador del Limoges, no tiene a la defensa entre sus múltiples cualidades. El técnico madrileño reconoce que "hicimos 40 minutos horrorosos" “Por descontado no hubo agresividad, estuvimos planos, no hubo disuasión de nadie que les obligase a atacar desde más lejos. La defensa no nos está ayudando, y hay que recuperarla sí o sí, porque si no poco podremos hacer”, señala el máximo responsable del banquillo cangués. Sí funcionó en el último tramo del encuentro el 5.1. “Creo que lo hicimos bastante bien y robamos varios balones, pero no nos sirve con momentos, sino que necesitamos mayor consistencia”, apunta Moyano. Tampoco supo el Cangas explotar desde el inicio las presumibles dudas que podría traer el Torrelavega después de haber sumado cuatro derrotas en otros tantos encuentros en esta Liga. “Es que el inicio fue horrible, pero sí supimos aprovechar esa ansiedad en la que se encontraban en los minutos finales. Si no, es difícil de explicar ese tramo”, afirma, por lo que concluye que “lo uno va por lo otro. Lo que está claro es que ellos son un gran equipo y su situación es circunstancial, no van a estar en ella mucho tiempo”. Sobre el hecho de que Rares Fodorean se quedase nuevamente sin saltar a la pista –solamente ha disputado minutos en el choque ante el Bidasoa– Moyano apunta que “es un jugador que necesita un periodo de adaptación más largo, entre otras cosas por el balonmano del que procede”, y explica que “el partido de ayer no le encajaba defensivamente. Pensamos usarlo en ataque, pero cada vez que hacíamos más de un cambio ellos nos castigaban con gol. Está en nuestro debe el sacarle más rendimiento y que siga mejorando”.