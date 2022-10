El Frigoríficos recupera su estilo

En uno de los peores escenarios posibles–donde nunca había sumado– y con el equipo en cuadro tras una semana más que convulsa por los problemas físicos, el Frigoríficos del Morrazo resurgió. Lo hizo sumando un valioso empate ante el Recoletas Atlético Valladolid (25-25), pero sobre todo recuperando su espíritu en un encuentro que dominó durante prácticamente tres cuartos y en el que quizás se acabó quedando con la sensación de haberse dejado un punto, el mismo punto que probablemente hubiese firmado antes de disputarse el partido.

Y es que el equipo cangués llegaba al pabellón de Huerta del Rey después de que Jenilson apenas pudiese entrenar por una rotura fibrilar, con Juan del Arco arrastrando un esguince de tobillo y con los tres centrales defensivos (Quintas, Chaparro y Martín) mermados por un fuerte proceso gripal. De hecho el último de ellos ni tan siquiera viajó y Nacho Moyano recurrió de inicio al rumano Rares Fodorean, que cumplió en su doble papel de defensor y desatascador en ataque. El duelo comenzó con los locales a la carrera, sin que el Cangas le perdiese la cara al choque, gracias en buena parte a que su defensa fue más sólida y eso permitió lucir a Javi Díaz. Con todo, un par de errores en el lanzamiento permitieron a los de Pisonero marcar su máxima renta (8-6, minuto 12).

La reacción del Frigoríficos no se hizo esperar. Cerró todas las vías atrás y encontró huecos en ataque para anotarse un 1-7 de parcial que provocaba el tiempo muerto del preparador local y su máxima ventaja en el electrónico (10-14, minuto 25). Pero entre que el Cangas trató de enfriar un poco el ritmo y algunas discutidas decisiones arbitrales dentro de un tono general que dejó bastante que desear, los vallisoletanos consiguieron recortar diferencias antes del paso por vestuarios (13-15).

La segunda mitad arrancó con un intercambio de goles y la misma tónica del Atlético Valladolid apostando por defensas alternativas –5.1 o 6.0– en función de los integrantes de la primera línea canguesa. El Cangas explotó el buen partido de Vilanova y mantenía el dominio en el marcador, mientras comenzaba a aparecer el que se iba a convertir en el factor diferencial del choque, César Pérez. El meta detuvo 10 balones con un 47 por ciento de efectividad y protagonizó la remontada de su equipo.

Con todo, el Frigoríficos fue aguantando el marcador hasta que un par de regalos en ataque desencadenaron lo inevitable (20-20, minuto 43, con tiempo muerto de Moyano). Los cangueses no se descompusieron y se adaptaron a la nueva dinámica de partido, con las defensas imponiéndose a los ataques. El choque trancurría entre la mínima renta visitante y el empate (23-23, minuto 53, con tiempo de Pisonero). Y el Valladolid encontró por fin su momento para recuperar el mando (25-24) a poco más de tres minutos y medio para la conclusión del duelo. Santi López respondió con una acción individual para devolver las tablas (25-25).

Los cangueses se estrellaron en el segundo tiempo contra el meta César Pérez

El marcador ya no se movió. Era el momento para la reivindicación de los porteros, para que adornasen su ya espectacular tarjeta de paradas. Primero fue Javi Díaz a Toledo, luego César Pérez a Fodorean y de nuevo el rosaleiro a Toledo. El meta local respondió con una espectacular detención al lanzamiento franco de Santi López en los seis metros. Pisonero pedía tiempo para organizar jugada en los 50 segundos postreros. Pero Camino se encontró de nuevo con un Javi Díaz descomunal. Moyano pidió minuto entonces para intentar el triunfo en los 12 segundos finales. Los cangueses no llegaron a lanzar y todo quedó en manos de un Dorado que intentó repetir gol de golpe franco directo. Su lanzamiento esta vez no encontró portería y la igualdad se mantuvo.

Nacho Moyano: “En el cómputo general hemos sido mejores”

Con un sabor agridulce en los labios habló Nacho Moyano sobre el empate de los suyos en un partido en el que, según manifestó el técnico madrileño, “hemos sido mejores en el cómputo general”. Sí estaba contento el preparador del Cangas por el juego y haber recuperado sensaciones con respecto a las jornadas anteriores. “Hemos generado situaciones y encontramos de nuevo nuestras señas de identidad”, subrayó.

Aunque manifestó que la sensación que le quedaba era “la de perder un punto”, sí reconoció que lo hubiese dado por bueno antes del partido después la complicada semana que vivió el equipo. “Martín tiene un proceso vírico y no ha podido venir. Del Arco ha forzado con un esguince de tobillo y Jenilson con una rotura de fibras en el gemelo, a Quintas ha habido que darle cambios porque no podía....”, señala. “Tal y como veníamos, un punto está bien”, subraya.

Ficha técnica: