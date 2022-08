Brazadas por una buena causa

Dos nadadores, dos rías y una distancia de 40 kilómetros. Este es el resumen de la travesía a nado que afrontarán mañana el deportista del Club Triatlón Morrazo Juan “Jon” Santarén y el nadador navarro Peio Ormazábal. Es un reto por una buena causa: dar visibilidad a la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) y ayudarle a recaudar fondos para continuar con su actividad. Si las condiciones meteorológicas y del mar no lo impiden los dos nadadores saldrán mañana desde la ría de Ares para luego entrar en la de Ferrol y volver al punto de origen, en Cabanas.

Si nada lo impide mañana a las 8.00 horas Juan Santarén y Peio Ormazábal se meterán en el agua en la playa Magdalena, en Cabanas, y emprenderán una travesía a nado de entre 12 y 14 horas entre las rías de Ares y Ferrol por una buena causa. Se trata de dar visibilidad a un reto de la Asociación Galega de Familas de Acollida (Acougo) y Santarén, que es natural de A Coruña y afincado en Moaña, no ha dudado en aceptar la invitación. El nadador es miembro del Club Triatlón Morrazo y es todo un experto en este tipo de travesías. “Cuando me lo propusieron no podía decir que no. La travesía de alguna manera refleja ese simbolismo entre la vida y el mar, de seguir adelante cuando te vienen mal dadas y hacer frente a las dificultades”, explica Juan “Jon” Santarén, cuya familia es originaria del País Vasco.

Desde Acougo se pusieron en contacto en primer lugar con Ormazábal, que es muy conocido por dar visibilidad a este tipo de retos con objetivos solidarios y el nadador navarro aceptó enseguida. La idea es que fuese un desafío conjunto, por lo que desde la asociación contactaron con Juan Santarén, que también tiene una gran experiencia en travesías a nado.

Los preparativos de este reto son francamente complicados debido a las características que entraña y es fundamental la colaboración Capitanía Marítima, que está analizado al minuto las condiciones del mar y las mareas. La idea es salir desde la playa de Magdalena, en el Concello de Cabanas y remontar la ría de Ares para luego entrar en la Ferrol. Va a ser un trayecto de 20 kilómetros... a los que hay que unir los 20 kilómetros de vuelta. “Es fundamental el régimen de mareas. Cuando lleguemos a la entrada de la Ría de Ferrol la marea tiene que estar subiendo para que nos ayude a entrar porque si está bajando te lleva hacia fuera, es como un embudo”, explica desde Moaña Juan Santarén. Y viceversa, el regreso debería hacerse con la transición hacia la bajamar.

Pese a ello los dos nadadores asume que habrá momentos en los que les toque, literalmente, nadar contra corriente. Aunque quizá no sea lo peor de todo. Estos días la temperatura del agua está a una media de 13 grados. Los dos nadadores irán en todo momento acompañados por un barco de Salvamento Marítimo para evitar posibles accidentes y a bordo habrá avituallamiento y un médico. Ormazábal nadará con el traje de neopreno, que le ayudará a protegerse de las temperaturas del agua. Pero el deportista del Club Triatlón Morrazo no vestirá este elemento. ·“Es una decisión que tome hace tiempo. Es verdad que voy más lento, pero me siento en contacto más directo con el mar y es algo me resulta satisfactorio”, cuenta Santarén.

El dispositivo aún tiene otra posible variable en mente: la hipotética presencia de orcas. En la zona hubo algunos avistamientos y aunque los nadadores en principio no temen por su seguridad sí que es posible que los cetáceos intenten interactuar con la embarcación, poniendo en peligro a la tripulación.

La previsión inicial era que el reto se afrontase durante el fin de semana, entre el 3 y 4 de septiembre. Sin embargo, hace unos días desde Capitanía Marítima informaron a los nadadores de que lo mejor era adelantarlo a la jornada de mañana, en la que se prevén mejores condiciones. Mientras tanto Peio Ormazábal y Juan Santarén continúan con su preparación física y mental para afrontar esos 40 kilómetros: dos nadadores y dos días rías. Santarén participó este fin de semana en una travesía en Suances (Cantabria), con unas condiciones durísimas.

Los dos deportistas confían en completar esta travesía satisfactoriamente, pero a estas alturas ya se puede considerar que la iniciativa ha sido un éxito. Las donaciones y aportaciones económicas han crecido hasta un nivel que no se esperaba. Esos donativos se están canalizando a través de la plataforma de micromecenazgo o crowdfunding migranodearena.org y también es posible hacerlo a través de canales como Bizum. “Lo importante es la asociación, que se enfrenta a las verdaderas dificultades”, sentencia Juan Santarén para animar a todo el mundo a que aporte su granito de arena. De las brazadas en el mar ya se encargarán Peio Ormazábal y él mismo.