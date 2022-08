El cambio de escudo del Alondras tendrá que esperar

La asamblea del Alondras optó por reconsiderar la propuesta de cambiar el escudo del club. La directiva llevó a la misma un diseño vanguardista con el que pretendía ajustar su imagen a lo que piden las televisiones y las redes sociales. Y para ello era necesario cortar las alas del Alondras, demasiado largas. Pero el cambió que se proponía era tan radical que durante los días previos a la asamblea, que se celebrón en el salón de plenos del Concello de Cangas, las redes ardían. En las mismas, se podía apreciar la elevada proporción de gente que se manifestaba en contra, que no todos serían socios. Pero fue quedando la idea de que el diseño propuesto por la junta directiva que preside Luis Guimeráns era demasiado radical y con ella se perdía la esencia del club. Incluso en las redes comenzaron a aparecer otros diseños que manteniendo la esencia se ajustaban a las nuevas exigencias de televisiones y otros medios. Había el aviso de que a la asamblea iban a acudir socios que hacía tiempo que no pasaban por allí. Pero no hubo “guerra”. La directiva aceptó las críticas y en ambiente que no estaba enrarecido se sentaron las bases para el futuro escudo. Lo que aprobó la asamblea es que había que buscar un consenso para diseñar otro escudo. Se quedó en abrir un concurso de ideas y que desués la asamblea extraordinaria elegiría entre una terna de nuevos diseños.

Fue una decisión salomónica, pero sirivió para templar gaitas y para pensar un poco más cambiar un escudo que lleva en la camiseta del Alondras desde 1928. Así que no pasará nada porque se piense durante un poco más de tiempo como modificarlo para adpatarlo a los nuevos tiempos que, como en otros clubes, como el Atlético de Madrid o Real Valladolid, ya hicieron. En ambos clubs también hubo tensión entre la masa social. El club Alondras había encargado la nueva imagen a una persona muy vinculada al club: Agustín Iglesias rodal “Yuti” exfutbolista y socio número 81. Consera las líneas roiblancas, pero más estilizadas, y el azul sigue presente como base de la representación de una alondra.