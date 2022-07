Jorge y Andrés ya visten la zamarra alondrista

El Alondras continúa con la profunda renovación de su plantilla de cara a la temporada 2022/2023 y ayer presentó a dos de las nuevas incorporaciones. Se trata del lateral izquierdo Jorge Guimeráns, que regresa a casa, y del portero Andrés Álvarez. Ambos proceden del Celta C Gran Peña, conjunto en el que fueron piezas clave en el once titular que logró el ascenso de categoría desde Preferente Autonómica.

Jorge Guimeráns permitirá al técnico alondrista, José Antonio Rodríguez, tener dobladas todas las posiciones en defensa y además también puede actuar como mediocentro. Formado en la cantera del Alondras, salió para el Celta C tras culminar su etapa juvenil y después de haber sido convocado en numerosas ocasiones con la plantilla de Tercera División, llegando incluso a jugar los 90 minutos en un encuentro. “Decidí salir al Celta C porque en la primera plantilla del Alondras veía difícil jugar con regularidad y quería tener minutos”, explica Guimeráns, contento por regresar al que considera “mi equipo de toda la vida”.

El lateral califica como “muy positiva” su experiencia en el segundo filial céltico “porque jugué la mayoría de los partidos. En Preferente me encontré un nivel muy alto y creo que gané una gran experiencia para poder jugar en Tercera División este año”. En concreto disputó un total de 29 encuentros (20 en la primera fase y otros nueve en la de ascenso), 22 de ellos partiendo como titular.

En su regreso a Cangas, Guimeráns se muestra “ilusionado” por el proyecto que está conformando el Alondras. “Se está apostando por gente de casa. Ojalá podamos volver a pelear por entrar en el playoff de ascenso”, apunta con optimismo el jugador de 19 años.

Andrés Álvarez, por su parte, es un guardameta que jugó, en categorías inferiores, en clubes como el Rápido de Bouzas, pero que en sénior solo conoce lo que es defender la portería del Gran Peña, en donde jugó las últimas cinco temporadas. “El año pasado asendimos a Tercera. Me llegó la oferta del Alondras y no me lo pensé, porque es un equipo clásico de la categoría y que siempre suele moverse en la zona alta, a pesar de que el año pasado le costó arrancar”, apunta Álvarez. El meta también valoró un cambio de aires “para afrontar un nuevo reto y salir de mi zona de confort. Hay que probar cosas nuevas y el Alondras es una gran oportunidad”. Andrés Álvarez, de 23 años, fue uno de los primeros fichajes anunciados el mes pasado por la directiva alondrista y desde ayer ya forma parte de la disciplina del club.

A lo largo de la pasada campaña Álvarez fue el titular indiscutible del segundo filial celeste, con 29 partidos disputados de 32 posibles entre liga regular y fase de ascenso. La de esta temporada será su primera campaña en el fútbol nacional, una categoría para la que está claramente preparado a juzgar por la buena temporada cuajada en Preferente.

Ocho fichajes y la plantilla casi cerrada

El 1 de agosto la plantilla del Alondras iniciará los entrenamientos de cara a la temporada 2022/2023 y poco a poco las caras nuevas van vistiendo la camiseta rojiblanca y presentándose oficialmente con el club. Ayer Jorge Guimeráns y Andrés Álvarez fueron los que pasaron por las oficinas del club. Son dos de las ocho caras nuevas con las que la entidad iniciará la pretemporada. Pablo Salgueiro, Yahvé Prieto, Nacho Rosillo, Xoel Piñeiro, Hugo Sanmartín y Manu García son las otras caras nuevas del nuevo proyecto alondrista. El club no da por cerrado el capítulo de fichajes, pero ya solo moverá ficha si aparece un delantero centro interesante en lo que queda de verano, sino partirá con las 20 fichas actuales a las que se incorporará el atacante Firi cuando se recupere de su lesión de larga duración, presumiblemente a finales de año para encarar la segunda parte del campeonato. El comienzo liguero de la Tercera RFEF está fijado para el 11 de septiembre, aunque todavía se desconoce el calendario oficial, el cuerpo técnico alondrista sí que tiene diseñada buena parte de la pretemporada. El primer rival, el 13 de agosto, será precisamente el Celta C Gran Peña en el campo vigués de Barreiro. Ahí la afición alondrista podrá ver en acción un proyecto con muchas caras nuevas y que tiene el objetivo de volver a luchar por estar en los puestos de privilegio de la clasificación.