El Alondras quiere poner la guinda

El Alondras despide esta tarde su temporada recibiendo al Arzúa (18.00 horas en el Campo do Morrazo) y lo hace en un encuentro vital para el que el club y la plantilla esperan contar con un apoyo masivo de la afición. Los alondristas acumulan siete encuentros sin conocer la derrota, lo que les permitió garantizar, en el reciente empate sin goles en casa del Somozas, que evitaba los últimos cuatro puestos de la categoría, que les condenarían al descenso directo. Sin embargo, hoy deben sumar para eludir cualquier peligro de quedar quintos por la cola, una posición que se podría ver arrastrada al descenso en función de los que bajen de categorías superiores, de ahí que, tras la buena racha en el tramo final, el entrenador José Antonio Rodríguez pida un último esfuerzo “para poner el broche a la temporada y poder irnos de vacaciones sin tener que estar pendientes de si descendemos o no”.

Es más, el cuerpo técnico evita hablar de un empate que impediría al Choco cogerlos en la clasificación “pues a igualdad de puntos nos tienen el duelo particular ganado”. Directamente buscan una victoria. “Debemos quedar lo más arriba posible. Nadie nos garantiza que no se produzca más de un arrastre y queremos acabar la temporada con la tranquilidad de mantener al Alondras en Tercera División”, apunta el míster. Añade, además, “que es imposible salir a empatar un partido. Yo no sé cómo se hace, porque en cualquier jugada aislada lo puedes perder”.

Para mostrar unidad en la despedida del campeonato, el entrenador ha convocado a todos sus jugadores, aunque Firi y Yago Pérez no se podrán vestir de corto por lesión. El juvenil José García “Sele” también forma parte de la convocatoria.

El Arzúa llega a la cita de hoy con 38 puntos, uno más que el Alondras y después de vencer por 1-0 al Barco. Evitó, con esa última victoria, el quinto puesto por la cola. Pese a todo, la plantilla del Alondras no se espera a un rival relajado ni mucho menos. “Va a ser un partido duro. Tenemos que darlo todo para tener opciones de vencer. Si pensamos que ellos no van a estar a tope nos ganarán”, apunta el entrenador.

José Antonio Rodríguez describe al Arzúa como un conjunto “muy complicado porque presenta muchas variantes tácticas. Se adapta a muchos registros y es bueno en juego combinativo, en agresividad en los duelos, en la movilidad de sus jugadores y atacando los espacios”.

El club regala dos entradas a cada socio

La directiva del Alondras tiene claro que el encuentro de hoy es trascendental para sellar la permanencia y evitar arrastres que puedan derivar en un disgusto en las próximas semanas. Para ello, busca un ambiente que ayude al equipo llenando las gradas del Campo do Morrazo. “En los últimos encuentros la afición estuvo increíble. Queremos un último aliento y esperamos brindarles una victoria”, apunta el entrenador, José Antonio Rodríguez. El club regalará dos entradas a cada socio, una iniciativa que ya puso en marcha contra el Barco y que logró una respuesta masiva de la afición canguesa. El duelo de hoy será el final de la temporada, muy pronto con la reorganización de las categorías. El cuerpo técnico diseñará varios entrenamientos hasta final de mes “para no pasar de 100 a 0”. De todas formas, no oculta que un calendario con tanto parón entre temporadas no es positivo para el estado físico de los futbolistas.