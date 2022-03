Moyano: “Todos firmaríamos esta situación al inicio de la temporada”

El Frigoríficos del Morrazo afronta una semana diferente. La competición liguera no regresará hasta abril y entre medias habrá un fin de semana de parón competitivo debido a los compromisos de la selección española y otro por la fase final de la Copa del Rey. Un buen momento para recargar ánimos y recuperar a jugadores tocados o enfermos. El conjunto cangués llega a este parón quizás en su momento más delicado de la temporada, después de cuatro derrotas consecutivas pero con la tranquilidad de tener su objetivo al alcance de la mano. “Estamos en la sexta posición con 21 puntos [empatados con Cuenca y Anaitasuna], que es una situación que cualquiera hubiese firmado a principios de temporada”, subraya el técnico del Cangas, Nacho Moyano.

Esta semana Nacho Moyano está concentrado con la selección española junior y durante su ausencia será su segundo, José Juan Estévez “Jota”, quien se encargue de dirigir los entrenamientos. “Es verdad que no estamos en el mejor momento de la temporada, pero la situación no es mala y no entiendo que se hable de depresión”, argumenta el técnico. El cuadro cangués llegó a Valladolid sin Brais González, cuyo puesto fue ocupado por el joven Manu Pérez. Y entre los que sí estaban en la convocatoria había varios jugadores con molestias físicas, como el caso de Alberto Martín, y otros que estaban enfermos, como Juan Quintas y Martín Gayo, y que cuya presencia fue testimonial.

Por eso desde el cuerpo técnico confían en que esta semana sirva para coger de nuevo el tono y recuperar físicamente a toda la plantilla. Tanto ayer como hoy los jugadores tendrán jornada libre para descansar y mañana regresarán al trabajo con Jota. El siguiente objetivo es la fase final de la Copa del Rey, que se disputará del 25 al 27 de marzo en Antequera (Málaga). “Vamos a afrontar el torneo con la máxima ilusión”, avanza Moyano. El equipo viajará en avión el jueves 24 y jugará los cuartos de final el viernes ante el Ademar León.

Al mismo tiempo se jugará la “minicopa”, en la que estarán los cadetes. En este caso hay dos grupos y los jóvenes del Cangas están encuadrados con Antequera, Ademar y Barcelona, mientras que en el otro están Puente Genil, Granollers, Bidasoa y Anaitasuna.

David Iglesias y Dani Fernández ya se entrenan con Los Hispanos

Nacho Moyano estará esta semana con la selección junior y dos de los jugadores más destacados del club, David Iglesias y Dani Fernández, están con Los Hispanos. Para el primera línea de Bueu es su primera convocatoria con la absoluta, mientras que el extremo ya estuvo en noviembre. La selección viajó ayer en avión desde Madrid a Dinamarca, donde se entrenó por la tarde en la localidad de Aarhus. Los Hispanos se medirán el sábado a Dinamarca y el domingo se medirá a Noruega.