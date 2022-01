El Alondras persigue dos refuerzos

El inicio del año y la paralización de la competición hasta el día 9 han activado al Alondras en su búsqueda de refuerzos para completar una plantilla castigada por las lesiones y en la que el técnico, José Tizón, no ha podido contar en muchos de sus encuentros con su columna vertebral. El club bucea en el mercado a la caza de un extremo –un perfil que no pudo cubrir en el verano– pero también de un portero ante los problemas físicos que arrastra el meta titular del conjunto cangués, Martín.

Y es que el parón del campeonato no ha servido para recuperar efectivos, tal y como era la esperanza del preparador vigués. Martín, Aitor Díaz y Mauro, tres de los futbolistas con mayor peso específico en el equipo, continúan en el dique seco, y en el caso de alguno de ellos, de forma preocupante y sin visos de una pronta reaparición.

El caso que más preocupa es el de Martín, a quien se le ha practicado una resonancia magnética al no remitir sus molestias en una de sus rodillas. El diagnóstico es que la articulación está muy castigada, con afectación al menisco y a los ligamentos, lo que supone que no podrá estar al cien por cien y que a lo largo de la segunda vuelta su presencia en las convocatorias será discontinua, ante la necesidad de darle descanso a la rodilla. “No podremos contar siempre con él, así que, para no quedarnos cojos en algún momento en esa posición, intentaremos traer a un tercer guardameta”, desvela Tizón. El perfil que se busca es el de un jugador joven para que compita con un Raúl Alonso que ha cumplido en los cinco encuentros en los que le ha tocado asumir la titularidad.

El otro futbolista que se busca es un jugador de ataque que preferiblemente se mueva por las bandas o, en su defecto, en la mediapunta. Básicamente la necesidad es la de adquirir desborde, pero tampoco se desdeña la posibilidad de que pueda aportar goles, uno de los caballos de batalla de la escuadra rojiblanca en esta primera vuelta del campeonato.

Además de Martín también se trata de apurar la recuperación de Aitor Díaz y Mauro. El central marinense únicamente ha podido disputar la mitad de los partidos de esta temporada, ocho, si bien uno de ellos fue saliendo desde el banquillo en los minutos finales como solución de emergencia. Primero tuvo que parar por una pubalgia y luego, cuando ya se encontraba en la última fase de su recuperación, sufrió una lumbalgia que le impidió regresar a los terrenos de juego. Ahora tiene alguna pequeña molestia tanto en pubis como en la espalda, pero todo apunta a que podría reincorporarse a los entrenamientos en breve, o al menos así lo espera José Tizón.

Quien no parece evolucionar como se preveía es Mauro, que no deja atrás una pubalgia que solo le ha permitido participar en seis encuentros en esta Liga, cuatro de ellos como titular. “Esperemos que pueda esta con nosotros dentro de un mes”, señala el técnico vigués, cuyo deseo es “que vuelvan cuando sea, pero que lo hagan en perfectas condiciones”.

Lo cierto es que el parón de la Liga, que se esperaba con ansia para recuperar efectivos, no ha servido para ello, por lo que Tizón bromea con que “visto lo visto no nos ha venido bien porque nos ha cortado la buena racha”. El Alondras había acumulado seis encuentros sin perder (tres victorias y otras tantas igualadas), manteniendo la portería a cero en cinco de esos partidos. “Esperamos poder mantener la trayectoria en este inicio del año”, confía Tizón.

El club alondrista suspendió el amistoso que tenía previsto disputar ayer ante el Caselas por casos de Covid en el equipo de Salceda. Entre los cangueses hubo un positivo antes del regreso a los entrenamientos, pero ya ha cumplido su obligada cuarentena y se reincorporará al equipo mañana.