El Alondras camina hacia la madurez

Cinco jornadas sin conocer la derrota, acumulando tres victorias y dos empates (ante Barco y Somozas, tercero y primero de la categoría), permiten al Alondras tomar aire en la clasificación a falta de una sola jornada para cerrar la primera vuelta y el año competitivo en Liga. El conjunto cangués parece cada vez más sólido, como demuestra el hecho de haber dejado su portería a cero en cuatro de esos últimos cinco encuentros, independientemente de que los problemas físicos siguen limitando los recursos de los que dispone José Tizón.

“Creo que en las últimas semanas hemos cogido un poco más de entidad, de peso específico, además de que hemos mantenido el sistema y realizado pocas variantes”, apunta el entrenador vigués a la hora de buscar las claves del buen papel de los suyos en este último mes. “Nos hemos sentido muy seguros en los partidos en los que nos hemos puesto por delante, y cuando hemos estado por detrás, como ha pasado ante el Barco, hemos sido capaces de darle la vuelta”, señala. Asimismo, en el aspecto ofensivo Tizón destaca que “cada vez tenemos mejores sensaciones con la pelota y hay momentos en los que dominamos al rival”. La conclusión es que “el camino está bien marcado, aunque cada semana tenemos que ir a la guerra”.

Los cangueses están situados, por el momento en una zona intermedia, en tierra de nadie, con cinco puntos de renta sobre el descenso, pero a la misma distancia del cuarto clasificado, el Rápido de Bouzas. “No queremos ver las cosas a largo plazo. Solo vamos a pensar en el Arzúa”, resume Tizón. Y es que el próximo rival rojiblanco es una escuadra que suma los mismos puntos (20), pero con dos partidos menos disputados. “Es un equipazo a pesar de tener poco nombre. Hay que pensar en ganar allí y llegar al parón, que nos va a venir muy bien”, afirma el preparador vigués, antes de añadir que “necesitamos recuperar gente, y luego con todos los disponibles intentaremos hacer una segunda vuelta mejor que la primera”.

Tizón apunta que mantener el sistema y ganar entidad son las claves de la buena racha

Sobre el Arzúa apunta que “maneja muchos registros del juego, y sus resultados no son fruto de la casualidad. Ganaron al Polvorín, al Fabril, y en Barco con las bajas de los que habían sufrido el accidente y acumulan ocho jornadas sin perder”. Y añade que “tienen un buen juego directo, saben contraatacar con peligro, llevar el control...”.

Eso sí, a Tizón no le falta ambición cuando reconoce su fastidio por el punto sumado ante el líder Somozas. “Nos fuimos con un sabor agridulce porque en los últimos 20-25 minutos ellos bajaron físicamente y ahí las ocasiones del partido fueron nuestras. Tuvimos dos muy claras para habernos llevado el triunfo”, relata. Eso sí, reconoce que antes de esta última etapa de cinco partidos “hubiésemos firmado el haber logrado estos once puntos”.

Ube, baja por sanción y por una hernia

Lejos de ir disipándose, los problemas físicos continúan acumulándose en un Alondras que aguarda con impaciencia el parón liguero para recuperar efectivos de una vez por todas. El último en unirse a la lista de bajas ha sido el mediocentro Ube, que será baja el domingo por acumulación de amonestaciones, pero al que además se le ha detectado una hernia inguinal, lo que abre la incertidumbre sobre el periodo que deberá estar de baja. La sospecha de los servicios médicos del club es que este problema venga derivado del principio de pubalgia que padecía el exfutbolista del Estradense, y que se achaca a la dureza de la superficie de O Morrazo.

Mauro, con una pubalgia, no reaparecerá hasta 2022, como estaba previsto, y su compañero Aitor Díaz superó esas molestias pero sufre una lumbalgia. La idea del cuerpo técnico es no forzar su reaparición, pero no se descarta que pueda desplazarse a Arzúa en caso de que haga falta para completar la convocatoria. Quien tampoco parece que vaya a jugar es Martín, con problemas en una de sus rodillas. El guardameta será sometido a una resonancia magnética el próximo martes para conocer el alcance de su dolencia.

En la parte positiva Jesús, que ya jugó unos minutos en el duelo del pasado domingo, no se resintió de sus molestias musculares y está en condiciones, al igual que Javi Pereira, que fue de la partida en ese choque. Pablo García, por su parte, ya está listo para reaparecer.