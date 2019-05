El Cruceiro se queda a las puertas del ascenso y deberá jugar la promoción

El Cruceiro do Hío tendrá que jugar la fase de ascenso. Los cruceiristas no dependían de sí mismos ya que debían ganar al Sampayo y esperar un tropiezo en casa del Zacande ante el Noalla. Al final no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los cangueses perdieron 3-4 y su rival en la pelea por el ascenso ganó 2-1. El Cruceiro empezó perdiendo 0-1, reaccionó en el segundo tiempo para ponerse 3-1 y finalmente perdió 3-4. Ahora deberá jugar tres eliminatorias, en las que tendrá el factor campo a favor. Su primer rival será el 6º del grupo de Vigo.