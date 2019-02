El peor lugar para tener un mal día

"Hicimos el peor partido en el peor escenario posible". De este modo explica Antonio Fernández la contundente derrota que el Alondras encajó ante el Compostela y que lo aleja un poco más de su lucha por optar a las cuatro primeras posiciones de la categoría. El preparador rojiblanco admite que su equipo cometió "errores muy grandes, impropios de nosotros" y que los santiagueses son una escuadra "que no los perdona".

El técnico admite que el planteamiento previsto para el choque no salió como se esperaba. "Quisimos ser ambiciosos, presionar en campo contrario y quitarles el balón, pero ellos estuvieron bien plantados y nos asfixiaron en la salida de balón. No estuvimos nada bien en esa faceta", apunta. De hecho dos de los goles encajados llegaron precedidos de robos en el inicio. Con 2-0 al descanso Fernández pensaba en variaciones tácticas, pero el 3-0 llegó muy pronto, esfumando las esperanzas canguesas. "Después ya era muy difícil creer", apunta el preparador.

Fernández asume que hubo fases del partido "en las que a lo mejor no competimos. No estuvimos, no fuimos ese Alondras reconocible de los últimos meses". La escuadra de O Morrazo se plantaba en Santa Isabel después de haber sumado 26 de los últimos 33 puntos en una impresionante racha que lo llevó a ceder una única derrota en once jornadas. Con todo, el inquilino del banquillo del Alondras confía en que lo ocurrido en Santiago sea únicamente un accidente. "Espero que haya sido algo puntual, un mal día", dice, por lo que aboga por "olvidarlo cuanto antes y recuperarnos, prepararnos muy bien para el siguiente partido, que es en casa y ante un rival que está justo detrás de nosotros y que tiene calidad", en referencia al Arosa de Rafa Saez.

El cuerpo técnico del conjunto cangués hace un llamamiento a la tranquilidad, ya que la situación clasificatoria es envidiable. Los rojiblancos son sextos con 35 puntos en su casillero, si bien es cierto que a siete del cuarto clasificado, precisamente el Compostela. "Están todos un poco más lejos, pero también es cierto que se tienen que enfrentar entre ellos. Podemos estar alicaídos por cómo pedimos, pero ya nos pasó el año pasado con el Villalbés y nos recuperamos", afirma Antonio Fernández. Y recuerda asimismo que "solo tenemos dos puntos menos que la temporada pasada a estas alturas", a la vez que pide "no obsesionarse, hay que estar calmado, dejar trabajar y volver a coger esa regularidad que teníamos y que nos ha faltado en estos últimos partidos".

La clave de la recuperación y de una buena temporada pasa por otro aspecto, "hacerse fuertes en casa". De sus últimos cinco encuentros en O Morrazo el Alondras ha ganado cuatro (Racing Villalbés, Polvorín, Bergantiños y Paiosaco) y empatado uno (Somozas), una trayectoria que se quiere engordar.