Samertolaméu pone la primera piedra

La Sociedad Deportiva Samertolaméu dio ayer un paso importante para acercarse a la Liga Eusko Label después de finalizar en la segunda posición en la regata de Bermeo, la primera del playoff de ascenso a la máxima categoría del remo en banco fijo nacional. La escuadra que dirige Dani Pérez fue de menos a más en una jornada sorpresiva en la que pincharon Astillero y San Juan y en la que Lekittarra dio la campanada al adjudicarse la primera manga.

El complicado campo de regatas de Bermeo hizo de las suyas y premió en sus dos primeros largos a dos tripulaciones a priori llamadas a tener un papel más secundario. Lekittarra y Ares dominaron con los tres máximos favoritos a su estela en tiempos. Pero Meira, que había errado en su planteamiento táctico, modificó la trazada para adaptarse mejor y marcó el mejor tiempo en el tercer largo, además de completar un buen último largo. Al final, los moañeses acabaron segundos a casi 19 segundos del vencedor, pero por delante de Ares, Astillero y San Juan, y ocupando una de las dos plazas que provisionalmente otorgan el ascenso.

Dani Pérez, entrenador de los de O Morrazo, reconoció no estar contento con la regata. "Pagamos la ansiedad al principio y que hicimos una trazada muy lineal, que no funcionaba. En la segunda parte de la regata cambiamos y se vieron los resultados", señala. Hoy habrá que rematar la faena en Portugalete, en un campo de regatas muy diferente. "Es ría, sin viento y con las corrientes muy definidas. No habrá una estrategia clara, sino que es una regata de vatios en la que Astillero tiene mucho que decir y Lekittarra no será tan superior. Habrá que ver qué pasa", manifiesta.