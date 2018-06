Posible entrada en las Escolas Deportivas

El concejal de Deportes de Cangas, Xoán Chillón, explicó durante la presentación que Concello y Club Aromón llevaban tres años intentando celebrar esta prueba en el municipio, aunque no fue posible hasta ahora. El ámbito de la carrera se ha delimitado entre la Alameda Vella, Avenida de Marín y la parte alta del centro urbano (hasta la zona del cementerio y del Auditorio). El objetivo es que los participantes, sobre todo los más jóvenes, no tengan que atravesar los viales con más tránsito. "En todo caso la consigna a los corredores es muy clara: ellos son peatones", dicen desde Aromón y el Concello de Cangas, que recuerdan que la prueba no implica un corte de tráfico. Los participantes de una misma categoría saldrán en intervalos de un minuto para evitar que se puedan "copiar" o seguir.

Chillón destaca la popularidad creciente de este deporte y, además de invitar a la participación, avanza que desde la Concellería de Deportes se plantean incluirlo dentro de la programación de las Escolas Deportivas Municipales en los colegios.