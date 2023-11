Celta de Vigo - Sevilla en directo

Tres ausencias para Rafa Benítez que no podrá contar con los lesionados Josep Aidoo, Miahilo Ristic y Luca de la Torre, con el americano siendo uno de los habituales con los que no podrá contar el técnico. El joven Hugo Sotelo entra en la alineación, volviendo a ser de la partida tras no hacerlo desde la jornada 2 del campeonato.