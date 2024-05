El Disiclín que viene

Algunos de los jugadores del Disiclín Balonmán Lalín continúan entrenando un par de días a la semana a la espera de la fiesta de la tradicional final temporada que de nuevo tendrá lugar en una casa de turismo rural. Por lo tanto, todo está aplazado para mediados de junio. Sin embargo, entre los planes de Pablo Cacheda ya se vislumbran algunos de los aspectos que podrían dibujar el nuevo proyecto rojinegro. “La temporada se nos hizo muy larga y se nos complicó mucho en los últimos tres meses, y las cabezas necesitan descanso. Sé que si pregunto ahora por renovaciones me van a decir que tienen que coger un poco de perspectiva”, asegura el entrenador del conjunto del Lalín Arena.

Cacheda indica que “supongo que los que más dudas tienen son los más veteranos como Román, que ya habló de que sus problemas físicos son determinantes para dejar el equipo, y sé que Ramón también tuvo una temporada difícil”. Así las cosas, urge dar con la tecla para poder cerrar una plantilla competitiva porque “tenemos que buscar algo para la portería porque la baja de Tomás y la salida de David nos dejan un poco cojos. Mi intención es contar con Xoel Rodríguez, que es el portero cadete este año y que estará en dinámica del primer equipo la próxima temporada. Espero encontrar a alguien que nos refuerce y tener dos porteros más el que esté en etapa juvenil echando una mano”, asegura Cacheda. Al respecto anuncia que “también habrá que encontrar primeras líneas porque el lateral derecho ya este año estaba un poco cojo, pero con la marcha de Bruno y sobre todo la de Roberto Álvarez estaría bien encontrar a alguien que nos pueda sumar en ese puesto”. El entrenador tampoco se olvida de nombres que vuelven a sonar para el próximo ejercicio: “Sé que Javi Azurmendi tiene contrato de año en año en Cangas y no sé lo que va a hacer con su vida. Y Juan Lago, que se fue de Erasmus, tampoco sé que intención tiene, si volver o no. Cuando hablo de refuerzos hablo de algo así. En caso contrario será todo refuerzos o bien juveniles o bien júniors que podamos ir sumando a la primera plantilla. Nos podemos olvidar de los fichajes porque no es ni la filosofía de la entidad, ni tampoco creo que el club está en condiciones como para gastar dinero”.

El papel del Proquideza Balonmán Loriga podría ser más protagónico en el curso que viene, según Pablo Cacheda: “En cuanto al filial, mi idea a día de hoy es que ojalá tengamos una plantilla más amplia pero todavía más joven. Que haya como diez jugadores que puedan tener una doble ficha. Ahí el filial cobraría una importancia muy grande pero dependemos de las notas de selectividad de los juveniles que fueron sumándose al primer equipo porque no sabemos dónde van a estudiar”.

Continuidad

Por último, el técnico espera poder renovar, aunque todavía no hay nada dicho al respecto: “Estoy a disposición del club por supuesto, pero todavía no cerramos ni concretamos nada. Mi intención siempre es que mientras ellos quieran pues saben que pueden contar conmigo porque yo estoy muy contento aquí, en casa. Cuanto antes tengamos todo claro y podamos empezar a trabajar y a planificar sobre algo fijo, pues mejor”