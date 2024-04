El Disiclín más sénior recibe a un Ribeiro Rodosa al alza

El Lalín Arena acoge a partir de hoy un intenso fin de semana de balonmano para los aficionados. La Final Four juvenil y un nuevo encuentro del Disiclín en el tramo final de la liga centran la atención del 40x20 lalinista. A partir de las 20.00 horas Disiclín Balonmán Lalín y BM Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal disputan el encuentro de la jornada 27 sin mucho que jugarse. Los de Pablo Cacheda afrontan la recta final del campeonato tranquilos “pero sigue sin sonreirnos mucho la suerte con respecto a lesiones y demás. Se está haciendo larga y dura esta temporada”, asegura el técnico rojinegro. Román sigue sin el alta médica y un equipo muy sénior se medirá a los de Ribadavia porque “como juegan los juveniles la Final Four y si todo va bien y mañana (por hoy) ganasen, el domingo volverían a jugar y por lo tanto no podríamos contar con ellos salvo para dar un cambio de 10 minutos o algo así”, recuerda Cacheda.

El entrenador dezano añade que “con los jugadores que tenemos del primer equipo intentaremos dar el nivel e intentar sacar puntos en casa pero sabiendo las limitaciones que tenemos sin Román, Tate, Bruno, Roberto además de la duda de Losón”. Y sobre el rival, destaca que “para todo el mundo es un premio ganarle al Balonmán Lalín. No espero un Ribadavia complaciente, sino todo lo contrario. Si pueden ganarnos y ganarnos bien, irán a por ello. Necesitamos estar alerta y ofrecer nuestra mejor versión”.