Los de Cacheda vuelven a las andadas

El Disiclín Balonmán Lalín ofreció ayer la peor de sus versiones en la pista del Saeplast Balonmán Cañiza. El clásico del balonmano “los partidos se ganan en defensa” no se cumplió en A Paradanta, donde los del Arena cayeron por 29-24 en un partido para olvidar. Incapaces en defensa, ni en 6 metros, ni en 5:1, los de Cacheda, que salieron bien asentados, cometieron errores garrafales también en ataque, sobre todo en la primera mitad. Un aspecto que mejoró tras el descanso pero en defensa no dio con la fórmula para parar a Canosa, Rey y Soliño, auténticos estiletes del Saeplast. Si el sábado pasado se dio buena imagen ante un buen equipo, ayer no fue lo mismo contra un rival que no había hecho gran cosa esta temporada.