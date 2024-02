“Es complicado hacerse un sitio en este Estradense”

Las numerosas bajas que arrastra el Estradense en el último tramo de temporada entre sanciones y lesiones ha abierto las puertas de las convocatorias a tres juveniles de la Escola Estrada de Fútbol Base que desde hace tiempo vienen compaginando entrenamientos con el primer equipo. Se trata de los canteranos Jorge Rodríguez, Marcos Míguez y Hugo López. El pasado domingo, el último de ellos tuvo la oportunidad de saltar al campo en los últimos minutos del choque contra el Betanzos.

No era su primer partido con el Estradense. La pasada temporada, con Nacho en el banquillo, Hugo llegó a disputar dos partidos en Tercera, ante el Alondras y ante el Arzúa, además de ir a varios partidos más convocado. Eso y sus buenas actuaciones en la Escola Estrada de Fútbol Base le abrieron las puertas del equipo juvenil del Compostela de División Honor, al que se fue el pasado verano. Esa aventura sin embargo, no salió bien. “No tuve muchas opciones allí. Utilizábamos un esquema sin extremos, algo que no me venía bien, y el entrenador tampoco confiaba mucho en mí, así que decidí volver. No me pusieron ninguna pega ni en Santiago ni aquí”.

Hugo López se incorporó de nuevo al equipo juvenil, aunque el primer equipo tardó poco en llamar a su puerta. Los tres canteranos entrenan tres días a la semana con el Estradense de David Páez. Estos entrenamientos aumentan a cuatro en caso de que tengan opciones de ir convocados con el primer equipo. “Está muy bien para nosotros porque aquí el ritmo es mucho más alto. Entrenamos además con gente de mucha calidad y experiencia, así que podemos aprender mucho de ellos”.

El extremo sabe sin embargo que las convocatorias de las últimas jornadas vienen provocadas en gran medida por las bajas pero también que hay una gran competencia en su puesto. “Miguel, Porrúa, Prada, Piñeiro... incluso Juanín o Sobrido. Todos pueden jugar en banda. Son jugadores muy explosivos y competitivos. Me impresionó por ejemplo Prada. Tiene un ritmo de juego enorme”, afirmó. “Los resultados pueden ser peores o mejores como en estas últimas jornadas pero la plantilla que tiene el Estradense esta temporada es impresionante. Sé que es complicado hacerse un sitio en este Estradense pero mi trabajo es entrenar al máximo y estar preparado por si llega el momento. Hay que intentar aprovechar las oportunidades que tenga”, valoró el jugador.

Junto a Hugo López aguardan su oportunidad en el banquillo del Estradense Marcos Míguez, un polivalente jugador que puede jugar tanto en la parcela central como en banda, y Jorge Rodríguez, un mediocentro. Habrá que ver si todos o alguno de ellos repite convocatoria el domingo contra la Sarriana. Los rojillos recuperan para ese partido a Raúl Gómez, una vez cumplida su sanción, y se aguarda que los tocados Carabán y Prada puedan entrar también en la lista.