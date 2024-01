Con ganas de descansar y de alimentarse ha vuelto a casa David Vázquez después de subir al podio en su primera participación en el Rallye de Montecarlo junto a Pepe López y ser segundos en WRC2.

–¿Cómo calificaría su experiencia en el Rallye de Montecarlo?

–Tanto para Pepe como para mi, la cosa fue mucho mejor de lo que esperábamos. Al final, te queda un sabor un poco agridulce. Si nos dicen al principio que firmemos la segunda plaza, claro que sí. Pero una vez que estuviste ahí de primero y al final por cuatro segunditos se te escapa la victoria, es una pena.

–¿Es una prueba diferente?

–Desde luego. Es un rally distinto por dificultad y por renombre. Es el rally más mítico del mundo después del Dakar, al que no considero un rally sino un raid. En Montecarlo, por encima, las condiciones en las que corres son muy complicadas. Es cierto que el rally sale y acaba en Mónaco, pero los tramos se corren por los Alpes del Sur. Tienes zonas en las que estás más bajo donde no hay nieve y otras en las que sí la hay. Este año por las condiciones climáticas casi no había nieve pero fue peor porque lo que teníamos placas de hielo de verdad. Con ruedas secas en hielo lo pasas muy mal y es muy complicado. Los ouvrieres hicieron un trabajo magnífico en todos los tramos.

–¿El rally monegasco tiene tanto glamur como la Fórmula 1?

–La verdad es que me quedé muy flipado. Recuerdo que vino el príncipe Alberto por allí y no sabía cómo saludarlo o tratarlo. Nos llevaron una banda militar tocando delante del Casino. Mónaco es muy pequeño porque en realidad es todo circuito de una punta a otra. Fuimos a tomar algo en un hotel y tres cafés y dos aguas fueron 54 euros y la hora del parking son 9 euros.

–¿Piensa que tras lo visto en Mónaco se puede ganar el título?

–Tú si quieres ganar el título de WRC2 es más fácil de lo que hicimos nosotros este fin de semana. Lo que hacen los que quieren ganarlo es correr rallyes donde no va nadie. Me refiero a sitios como Japón o Kenia. En esas pruebas vas a coger muchísimos puntos y acabas siendo campeón del Mundo. Sin embargo, ese no es nuestro objetivo principal. Si podemos ganarlo, lo ganamos, pero nuestro objetivo es correr donde haya mucho nivel con muchos participantes y dar la nota, llamar la atención. Lo que hicimos ahora llamó la atención de muchos equipos como el Ford oficial.

–¿Se sienten favoritos?

–Yo creo que muchos no nos conocían en Mónaco. Ahora ya nos tienen un poco más de respeto. El piloto oficial de Skoda es el hijo del campeón del Mundo Peter Solberg, que se llama Oliver, y sus ingenieros acabaron asustados de que le metiéramos tres o cuatro minutos.

–¿Cuál fue la reacción de su equipo al segundo puesto?

–Tampoco se lo creían, claro. Y yo, casi tampoco si te soy sincero. También tengo que decir que corro con un piloto increíble. Pepe López es un tío muy valiente y muy trabajador. Lo cierto es que acabas destruido porque duermes muy poco. Yo lo único que quería hacer cada día al terminar era dormir.