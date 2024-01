El Disiclín Balonmán Lalín tiene es tarde por delante el más difícil todavía con la visita, a las 19.00 horas, del líder Landbit Lanzarote al pabellón municipal lalinense. Una semana más, la enfermería de los de Pablo Cacheda lo condiciona todo porque Bruno es baja indefinida, Ramón se lesionó el sábado y no entrenó toda la semana, Pedro podría jugar pero tocado, y Miguel regresa de un proceso gripal. El técnico local recuerda que “viene el mejor equipo del grupo con mucha diferencia, que se acaba de reforzar con Álvaro Torres, central ex del Burgos. Es una rotación más para una plantilla súper compensada y diferentes perfiles. Además, defiende muy bien. Es un equipo que da la sensación de que sabe perfectamente a qué juega”.

El regreso al viejo polideportivo tampoco le hace mucha gracia a Cacheda, que explica que “tiene una esencia diferente y hace un efecto caldera que puede ayudar a un mejor ambiente, pero tiene otras muchas incomodidades en el día a día. Las semanas se hacen más difíciles porque no podemos hacer trabajo físico. Entonces, creo que nos quita más de lo que nos puede dar en un momento puntual y, sobre todo, cuando necesitamos preparar los partidos. El martes no pudimos entrenar por la condensación y yo soy de los que prefiere estar en el Lalín Arena, que es donde ya nos encontramos cómodos”. El Disiclín necesita “estar bien a nivel defensivo porque creo que para este partido es fundamental cometer pocos errores ofensivos y no darle al Lanzarote opciones de correr. Es un equipo que se encuentra cómodo defendiendo y corriendo, donde su portería tiene muy buenos números y obligan a los rivales a lanzamientos lejanos o muy esquinados”, continúa Cacheda. “También debemos ser capaces de frenar sus individualidades. Nunca hay un buen momento para recibir a la mejor versión del líder, y menos ahora con las bajas que tenemos. Nos está costando mucho sobreponernos a ellas”, concluye el técnico.

El Loriga viaja a Redondela y el Coreti femenino a Carballo

Tanto el filial del Disiclín como el conjunto Sénior femenino del Coreti juegan esta tarde lejos de casa sus respectivos compromisos ligueros. En el caso del Proquideza Balonmán Loriga, los de Lorenzo Fernández se desplazan hasta Redondela para enfrentarse, a partir de las 18.15 horas, con el Balonmán Chapela 1, en busca de la que sería su sexta victoria. Por su parte, las chicas del Coreti viajan a Carballo, donde espera el Calvo Xiria. El femenino del Balonmán Lalín necesita puntuar en el Vila de Noia, a partir de las 17.00 horas, para intentar salir de la zona peligrosa de la clasificación provisional.