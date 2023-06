El Club Deportivo Lalín ya es equipo de Preferente Galicia. El conjunto entrenado por Toño González, que como adelantó FARO optaba a ocupar la posible vacante del O Pino, está ascendido desde ayer al cumplirse todos los requisitos federativos para ello. El Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) en sesión celebrada ayer para conocer y resolver la vacante producida en Preferente tras presentar el SD O Pino de forma expresa su renuncia, resolvió otorgar la plaza al conjunto rojinegro, que regresa a esta categoría seis años después.

En el escrito federativo se señala que “comprobado por este Comité de Competición la ausencia de descensos ‘por efecto arrastre’ en la Preferente Galicia al no existir descensos desde la Tercera RFEF al Grupo 1 Norte de la antedicha división, y en atención a lo regulado en el artículo 197.4 punto b), y ante la existencia de una promoción por formato de eliminatorias es de aplicación dicho punto para la cobertura de la vacante producida por el club SD O Pino”. El comité especifica que “siendo el perdedor de la última eliminatoria el CD Lalín, en consecuencia, este equipo es el que adquiere el derecho a la cobertura de la vacante por corresponderle al haber obtenido el mejor derecho deportivo al ser el equipo que ha alcanzado la eliminatoria más avanzada de la fase de promoción. Por todo lo antes explicado se resuelve declarar que el equipo con mejor derecho deportivo para cubrir la vacante del SD O Pino en el Grupo 1 Norte de la Preferente Galicia es el CD Lalín. La presente resolución agota la vía federativa”.

David Méndez, presidente del Lalín, se mostraba ayer satisfecho con el final más feliz posible a una temporada histórica. “Esperábamos que todo sucediera de esta forma porque nosotros ya estábamos en contacto con el O Pino y más o menos sabíamos todo lo que iban a hacer en tiempo y forma. Lo que pasa es que hasta que lo hicieran no te podías fiar”, explica el mandatario rojinegro. Méndez desvela que desde su junta directiva también se mantuvieron contactos con el organismo que preside Rafael Louzán para certificar el ascenso: “También hablamos con la federación porque tan pronto como lo anunciara el O Pino sabíamos que iban a dar una respuesta rápida para ayudarnos a nosotros, y a cualquiera en nuestro caso, a poder fichar.” Preguntado por si en algún momento temió porque la resolución fuese negativa para los intereses del Cortizo, David Méndez reitera su convencimiento de que todo saldría bien desde el primer momento: “Por los estatutos y la legislación de la federación teníamos claro que la plaza iba a ser para nosotros. Nos lo habían dicho antes de la final del Eume. En los despachos hicimos el trabajo por lo que pudiera pasar”, apostilla el dirigente lalinista.

“Tendremos que fichar; hay alguno ya confirmado”

En la directiva del Lalín cuentan los días para conocer la fecha de apertura de inscripciones de los equipos para la próxima temporada. El trámite podrá acelerar el trabajo para configurar un equipo de garantías en Preferente. En cuanto a si el ascenso modificará los planes económicos de la entidad, David Méndez asegura que “no cambia nada. Como ya nos lo preveíamos, lo que intentamos hacer fue un presupuesto para un equipo de Primera que en caso de que no saliera lo del O Pino, intentar ascender de primeros, y si saliera, no ir muy justos en Preferente. Fuimos precavidos”, explica el dirigente rojinegro. Por otro lado, la nueva categoría exige refuerzos acordes con ella, tal y como reconoce el presidente del Lalín: “Tendremos que hacer fichajes. Hay alguno ya confirmado y está la dirección deportiva buscando más efectivos. Depende mucho de si se renueva lo que hay aquí y también de lo que se quiere. Sé que algún jugador aún no ha aceptado la renovación, con lo cual si no la acepta habrá que buscar fichajes fuera, claro”, asegura. Por último, la buena noticia será celebrada por todo lo alto durante el primer fin de semana del mes de julio. El Lalín tiene pensado organizar una fiesta para festejar el ascenso: “Como no sabíamos qué día sería el comunicado oficial tampoco quisimos organizar nada para no adelantarnos en caso de que se tornaran las aguas en el último minuto. Será en el Cortizo y tenemos una semanita para organizarlo bien”, indica el presidente rojinegro.