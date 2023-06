La derrota sufrida el domingo en A Gándara todavía escuece en el seno del Club Deportivo Lalín. El equipo entrenado por Toño González, que llegó a la capital dezana cerca de la medianoche para celebrar una cena junto la directiva tras ser eliminado de la fase de ascenso por el Eume Deportivo, quiere pasar cuanto antes página y centrarse en lo más inmediato: la asamblea de socios de mañana en la que se decidirá quién tomará las riendas de la entidad rojinegra.

El técnico de los del Cortizo se lamentaba ayer de lo sucedido en Pontedeume durante el encuentro, la prórroga y los fatídicos lanzamientos desde el punto de penalti: “Fue un partido algo más trabado que el de la ida, pero fuimos claramente superiores. Tuvimos las ocasiones más claras: Dos palos en la primera parte y mano a mano con el portero. En la segunda también tuvimos un par de ellas más. Y en la prórroga, sobre todo, la más clara faltando 2 minutos para acabar, con un rechace del portero de Borja que Chiño se la encuentra encima y la manda fuera a puerta vacía”. En este sentido, Toño reconoce que lo sucedido fue “duro porque estuvo cerca y, después, con la suerte de los penaltis pues no poder llegar es un mazazo. Son chavales muy jóvenes y les cuesta más asimilarlo”.

En cuanto a las opciones del Lalín de salir en Preferente por la posible renuncia del O Pino, el responsable del vestuario lalinista señala que “nos correspondería a nosotros porque no hay arrastres en Preferente. De todos modos, yo veo complicado que un concello como O Pino no se vuelque con la directiva que entre nueva e intente sacar un equipo por lo menos para salvar la plaza y mantener la categoría, con lo difícil que es ascender a la Preferente”. Toño añade sobre el O Pino que “tienen una asamblea mañana (por hoy) y ahí decidirán si entra una nueva directiva o seguirá la actual. Al parecer, ya dijeron que es muy probable que renuncien a la plaza porque no tienen jugadores. De todas formas, no lo sabemos todavía. Es un halo de esperanza pero por mi parte no tengo mucha confianza en que suceda”.

Y sobre la asamblea de mañana en el Centro Comercial y de Ocio Pontiñas Gadis, aclara que quiere “pedirle a la gente que entre que intente continuar con este grupo de jugadores y que no suceda lo que pasó en otros momentos. Hay que tener en cuenta que es muy complicado tener un grupo de Lalín, joven y con mucho potencial, y lo que le pido es que no se deshaga todo esto. Venga quien venga, lo importante siempre son los jugadores”.