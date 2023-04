El Estradense finaliza hoy la temporada visitando al Somozas en horario unificado de las 17.00 horas. Los rojillos llegan a la última jornada con opciones de caer a los puestos de arrastres desde Segunda RFEF pero también con la posibilidad de terminar metiéndose en el play off por el ascenso. En el primer caso, un punto les asegura despejar cualquier sombra de duda sobre la permanencia en Tercera un año más e incluso perdiendo tienen muchas opciones de salvarse. En cuanto al play off, todo pasa por ganar y esperar fallos de la UD Ourense y del Alondras. Un triple empate entre los tres al final de liga les permitiría entrar en el play off como cuartos.

Para este partido Nacho Fernández no podrá contar con los lesionados Porrúa y Ángel, que se unen así a los lesionados de larga duración Uriol, Yosi y Ánder. Tampoco está en la lista Ivi, sancionado. La buena noticia es el regreso a la convocatoria de Juanín tras superar sus molestias físicas.