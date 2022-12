El CD Estradense no pudo pasar del empate en feudo del necesitado Atlético Arteixo tras un partido muy ajustado y en todo momento peleado donde ninguno de los dos fue capaz de imponer su fútbol al contrario, por lo que el resultado final se puede considerar como justo. Cierto es que los pontevedreses tuvieron mayor dominio territorial y más minutos de posesión de pelota, pero las ocasiones aunque no fueron muchas estuvieron repartidas y cualquiera de los dos tuvo sus opciones de victoria, porque el encuentro terminó entablas pero cualquier otro resultado pudo darse.

El encuentro comenzó a todo trapo con los de Nacho Pacios muy verticales para asestar el primer golpe al rival cuando todavía muchos de los espectadores no se habían sentado en su localidad. En el minuto tres el equipo visitante hilvanaba una buena jugada para ganar el costado y poner un centro al área que Porrúa llevaba a la red. Un gol tempranero que colocaba el resultado de cara a las primeras de cambio y obligaba al equipo de Juan Riveiro a jugar a contra remolque muy pronto.

Sin embargo los coruñeses reaccionaron bien y en seguida consiguieron acercarse al marco contrario. No sólo eso poco más tarde, al filo del cuarto de hora, mostraban efectividad y en su primera llegada realmente clara Edu de la Puente culminaba de cabeza una buena jugada de los locales. El Arteixo empataba rápido y eso llevaba el partido a una fase de igualdad que no tendría final.

Y es que tanto en lo que quedaba de primera como de segunda nadie sería de dominar de forma rotunda y el choque sería de pelea constante y escasas llegadas, aunque repartidas para unos y otros.