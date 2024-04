La EFB Terra de Montes retira su equipo sénior por el retraso en la subvención municipal de 2023

La Escola de Fútbol Base Terra de Montes envió un comunicado a todos los padres para informarles de la complicada situación que están viviendo por culpa del retraso en el cobro de la subvención que cada año reciben desde el Concello de Forcarei. Esta ayuda debían recibirla antes de finalizar el año 2023, sin embargo, según explican en esa misiva, a estas alturas todavía no la han recibido. Esto supone un descuadre en sus cuenta de 8.000 euros, una cantidad importante para un club cuyo presupuesto total está por debajo de los 30.000.

“Esta subvención nos ayudaba a encarar la segunda parte de la temporada (de enero a junio). No es que nos la retirasen. Está concedida y se nos reclamó la documentación necesaria para el cobro, que fue presentada en tiempo y forma a finales de diciembre para su cobro, pero a fecha de hoy aún no hemos cobrado ni tenemos ninguna solución”, explican en su comunicación. “Al tener contemplado este dinero en el presupuesto inicial de la temporada, la planificación de los gastos no fue la misma que si lo hubiésemos sabido. Podríamos haber ajustado gastos. Por ejemplo, no habríamos cambiado las equipaciones del equipo alevín, femenino y veteranos y tendrían que aguantar una temporada más con las viejas. En definitiva, esto nos ha puesto en una situación complicada, con retrasos en los pagos a los técnicos y en los pagos de facturas”.

Desde la escuela remarcaron que esta situación no afectará en ningún caso a las categorías de fútbol base. En caso de tener que realizar recortes sería en el fútbol sénior. Estos recortes que desde la directiva dejaban entrever en su misiva, ya han comenzado. Su equipo sénior, que debía iniciar la fase final de la temporada, ha sido retirado de la competición, dando por finalizada su temporada. Eso les permitirá ahorrar algo de dinero.

Desde el club han pedido información al gobierno local sobre este retraso, desde el que les comentaron que se trata de un problema del servicio de intervención.