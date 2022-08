El nadador estradense Mario López, actualmente en tratamiento de hemodiálisis y a la espera del que será su tercer trasplante de riñón, participó esta semana en los Juegos Europeos de Personas en Diálisis y Trasplantadas. López disputó cinco competiciones en este Europeo, todas ellas en la jornada del martes. Sus resultados no pudieron ser mejores, ya que se colgó cinco medallas; tres oros en 50, 100 y 400 metros libres, una plata en 50 metros braza y bronce en 100 metros braza.

La actuación del nadador estradense tiene un gran valor, especialmente porque al estar el pleno tratamiento de diálisis su cuerpo no está en las condiciones más óptimas para afrontar una competición de este tipo y más teniendo que someterse el día anterior a una sesión. López también lamentó que las cinco pruebas fuesen el mismo día, algo que no ayudaba a la recuperación. Sin embargo, su rendimiento estuvo muy por encima de lo que él mismo aguardaba antes de partir hacia Oxford, donde se celebran estos Europeos, en los que debía medirse a personas transplantadas pero no en diálisis.

El estradense, que es vocal en la junta directiva de Alcer Coruña, reconoció antes de emprender camino hacia Oxford que lo más bonito de esta participación en el Campeonato de Europa es disfrutar de la experiencia. “Nunca me imaginé poder vivir algo así. Es una experiencia que voy a disfrutar a tope”, afirmó.

El nadador del CNS A Estrada ha pasado la mayor parte de su vida luchando contra la enfermedad, esa que hace que sus propios anticuerpos ataquen su riñón como una amenaza externa. Esa lucha se prolonga ya desde hace 27 años.