Una veintena de pilotos locales tomarán hoy la salida en la Subida Á Estrada en una edición que contará con 72 participantes. Entre ellos se encuentran nombres propios de los rallyes en Galicia como Jacobo Senín, Alexis Vieitez o Abraham Vázquez en los monoplazas, Pisko Ventín, Jacobo Andújar o Benigno Porto en carcross o Jorge Pérez, Manuel Senra o el estradense Javier Martínez Carracedo en los carrozados. Junto a ellos destacan otros que aprovecharán la prueba de casa para vivir su bautizo en competición. Siete estradenses figuran en esa lista. Es el caso de los pilotos de la Escudería Estradense Xián Prado, Iván Darriba, Rafa Sueiro o Iago Fernández; los de la Escudería San Paio Víctor Taboada y Diego López; o la única mujer que participa en esta subida, Lucía Iglesias, de Carracedo Competición. Hablamos con algunos de ellos para conocer la historia que se esconde tras su salto al asfalto y sus impresiones sobre el reto que tienen por delante.

Lucía Iglesias

Comenzamos este camino por la propio Lucía Iglesias, que tomará la alternativa a los mandos de un Peugeot 106 que normalmente pilota su marido Pablo Andújar. Ambos cumplieron su ilusión de participar en una prueba de rallyes después de tres años de trabajo sobre una montura que hasta ese momento era su coche de calle. “Lo montamos de cero”, recuerda una mujer que este año comenzó a hacer de copiloto para su pareja y a la que la afición por el motor le viene desde pequeña. Fue su padre en el le metió ese gusanillo llevándola a diferentes pruebas junto a su hermano Rubén Iglesias, ahora también piloto de rallyes. Este fin de semana ambos se enfrentarán por primera vez sobre el asfalto. En su estreno, Lucía Iglesias se marca el único de llegar a meta.

Xián Prado

Una de las apuestas más interesantes de la armada estradense será la de Xián Prado, quien a sus 27 años ha decidido debutar en una prueba de rallyes y lo hará a los mandos de un Fórmula Outeda nuevo que ha alquilado a Jacobo Senín. “Empecé a ir a los rallyes cuando era pequeño con mi tío y luego con mis amigos. La gasolina siempre me llamó la atención. Me encantan los coches y tengo un kart con el que corro en circuito. Eso fue lo que me animó a probar con el Fórmula. Es lo más similar al kart”, argumentó. Esto supuso un esfuerzo a nivel económico. “Este es mi sueño, así que decidí vender un Focus que tenía y comencé a buscar el presupuesto hasta que lo logré”, afirmó.

Iván Darriba

Otra de las sorpresas de esta prueba del Campeonato Gallego de Rallyes es la presencia entre los pilotos de Iván Darriba. El estradense es conocido por su pasado como jugador de bádminton y ahora de pádel. Menos conocida era sin embargo su afición por el mundo del motor. “Hace un par de años comencé a meterme más en este mundo y finalmente decidí estrenarme con un carcross”, explica. Lo hará con la montura que pertenecía al estradense Jacobo Andújar. “La subida la conozco bien porque casi todos los días recorro ese trazado pero el objetivo en esta primera carrera será llegar a meta y disfrutar”, manifestó.

Víctor Mato Taboada

El estradense debutará en el Gallego de Montaña a los mandos de un BMW 328, aunque ya cuenta con experiencia en la modalidad de Ralimix. En su caso, tomará el relevo de su padre, quien el año pasado disputó la misma prueba con la misma montura. Se trata de un coche preparado en casa con la ayuda de los amigos. “El objetivo será participar y acabar”, explica el joven de 28 años, igualando así lo que hizo su padre.

Diego López

Diego López es otro de los debutantes, aunque su participación estaba ayer en el aire. El joven de 22 años lleva mucho esfuerzo y tiempo dedicado a preparar su Peugeot 106 pero un problema de última hora lo obligó a cambiar el motor. Ayer trabajaba a contrarreloj para intentar ajustarlo y poder tomar la salida en la prueba de casa.

Los coches tomarán hoy la villa

La Subida á Estrada vive hoy la primera de dos intensas jornadas de competición. Los actos comenzarán muy pronto, ya que desde las 9.30 horas los coches comenzarán a llegar al parque cerrado, ubicado una vez más en la plaza del Concello. A partir de ahí comenzarán las verificaciones administrativas y también las técnicas, que se llevarán cabo en la Praza da Feira. A las 14.30 será la presentación de los pilotos para desplazarse después a la zona de salida, en la PO-213 a la altura de A Covas. A las 15.30 se realizarán los entrenamientos oficiales, seguidos a las 17.30 y 19.30 de las dos primeras mangas oficiales. En la jornada de ayer, la Escudería Estradense realizaba los últimos preparativos en el trazado clásico de la Subida á Estrada. Su presidente, David Gil, reconoció que este año el trabajo ha sido más fácil de realizar, especialmente gracias al apoyo de unos 30 voluntarios que ya comenzaron las labores desde comienzos de esta semana.